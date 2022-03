‘Sálvame’ ha desvelado el contenido de un audio de 28 minutos en el que se puede escuchar a Isabel Pantoja hablando con una persona de su círculo más íntimo. Una conversación grabada en 1993 y en la que la tonadillera se desahoga sobre Encarna Sánchez, una de sus mejores amigas del pasado, después de una discusión con la locutora: “Me dice que yo he cambiado, ¿por qué he podido cambiar yo? Pues he cambiado por sus mentiras y se lo he dicho”, se le oye decir a la cantante, quejándose de que su amiga tiene mal carácter, de someterla a un estricto control y que no respeta su opinión.

Vídeo: Europa Press

Unos audios delicados de Isabel Pantoja que no han gustado nada a su hija, Chabelita Pantoja, que incluso ha animado a su madre a que emprenda acciones legales contra ‘Sálvame’ por publicar una conversación privada sin su consentimiento. “Yo se lo aconsejaría”, sentencia la joven, dispuesta a apoyar a su madre en esta nueva batalla que podría iniciar la tonadillera por defender sus derechos y tras ver cómo su pasado sigue copando horas en televisión. Y es que en estos audios se demostraría la estrecha amistad que unía a Isabel Pantoja y Encarna Sánchez, hasta el punto de influir supuestamente en la relación de la cantante con su hijo, Kiko Rivera, a quien Lydia Lozano asegura que “no la dejaba ni llamar a su hijo” y que podía estar “6 días sin verlo”, incluso que le mandaba a su cuarto para que no coincidiesen por la casa.

Vea el vídeo para conocer la opinión de Chabelita Pantoja sobre el resurgir de los problemas del pasado de su madre junto a Encarna Sánchez. Un vídeo en el que no solo anima a su madre a emprender acciones legales contra ‘Sálvame’ para frenar la publicación de los audios, sino también aprovecha para dar una última hora sobre el estado de salud de su tío, Bernardo Pantoja, quien podría salir del hospital el próximo lunes, cuando está prevista su alta médica. ¡Dale al play!

