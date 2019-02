15 Un momento complicado entre los hermanos

“Mi hermana tiene cosas buenas, pero yo tengo a mi madre por bandera si la atacan. No digo con esto que mi hermana no quiera a mi madre. Hemos vivido momentos maravillosos, pero yo eso no lo puedo olvidar aunque me diera una explicación”, decía el concursante durante el tercer día de concurso.

