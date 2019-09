Chabelita Pantoja ha roto su silencio sobre el duro ataque de su madre, Isabel Pantoja, tras darle plantón en su debut como cantante. Ahora, ella responde a las palabras de su madre, que le acusaba de hacerse la víctima: "No me voy a callar ante sus ataques", asegura a SEMANA en exclusiva

Chabelita Pantoja, ahora Isa P en su faceta como cantante, ha roto su silencio sobre la guerra familiar que le enfrenta a los miembros más destacados del clan Pantoja. Lo hace en una entrevista en EXCLUSIVA para la revista SEMANA, que puedes encontrar íntegra en tu kiosco más cercano desde este miércoles. En ella, la hija de Isabel Pantoja carga contra su madre, en respuesta a sus duras declaraciones vertidas la semana pasada en boca de Raquel Bollo y que le han provocado un insufrible dolor.

Chabelita estaba radiante de felicidad la semana pasada cuando se disponía a presentar su primera canción, ‘Ahora estoy mejor’, con la que pretende seguir los pasos de su madre como cantante. Allí estaban más de una treintena de medios y muchos amigos de la joven, pero no su familia. La ausencia más dolorosa para Chabelita era la de su madre y es que su esperanza era que dejase a un lado sus diferencias y le apoyase públicamente en su nueva aventura, tal y como ha hecho tantas veces con su hermano, Kiko Rivera. No pudo ser.

En su lugar, tras ver las lágrimas de Chabelita sobre el escenario que pisaba por primera vez como cantante, Isabel Pantoja le dedicó a su hija durísimas palabras. La tonadillera ha reprendido a través de Raquel Bollo las lágrimas de su hija: “Que no se haga la víctima más”. La cantante se queja del trato que le ha dado su hija durante los últimos años, permitiendo supuestamente que personas ajenas a la familia la criticasen en televisión o que “me deje ver a mi nieto”. Para Isabel Pantoja, Chabelita “no es buena hija” y si no fue a la presentación de su canción es, simplemente, “porque no se lo merecía”.

Estas palabras han causado un gran dolor en Chabelita Pantoja, que se ha visto apartada de su familia y recibiendo reprimendas públicas tanto por su hermano, como por su madre o su cuñada, Irene Rosales. En esta situación límite, Chabelita ha roto su silencio, concediendo una entrevista en exclusiva para la revista SEMANA, en la que asegura con firmeza sobre su madre que “ella me ataca y yo no me callo. No nos entendemos”.

