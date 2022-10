Este lunes, Chabelita Pantoja se ha dejado ver en Madrid en la presentación de la nueva línea de joyas de Anabel Pantoja. Allí, la hija de Isabel Pantoja ha hablado con SEMANA del distanciamiento con su hermano, Kiko Rivera, con el que ya no hay vuelta atrás. Ni siquiera considera que la batalla campal entre ambos sea una espina que quiera quitarse de encima: «Ya no hay espina. He asumido que es así, lo llevo asumiendo estos meses. Es verdad que meses atrás no es que quisiera perdonarle, pero al no hacer él ninguna declaración en contra mía, la cosa se ha quedado ahí, pero como ha vuelto a la carga ya he dicho que “hasta aquí” y ya está», ha zanjado. No oculta que se siente decepcionada: «No merece la pena, no quiero a una persona que me amargue la vida. Porque por mucho que tú quieras a una persona, como pasa con las relaciones de pareja, cuando te hace daño o no te hace bien, lo mejor es separarse».

¿Cómo ves la nueva colección de joyas de tu prima?

Pues he podido verla porque me la mandó ella hace algunos días y creo que tiene toques muy suyos y los nombres también, como el “nene” y “nena”, que es la forma cariñosa en la que se llaman Yulen y ella. Me gusta mucho.

¿Cómo ves a Anabel en este momento de su vida?

La veo muy tranquila en el sentido de que ella se ha dado cuenta de lo que quiere y de lo que no quiere y ha encontrado a una persona que es un compañero con el que tampoco tiene muy claro dónde van a vivir y esas cosas, pero está guay porque se dejan llevar. Necesitaba eso. Creo que Yulen se complementa mucho con ella, que se van a ayudar mutuamente y yo la veo súper feliz, súper contenta y cogiendo buenos hábitos.

«Yulen le viene muy bien a Anabel», confiesa Chabelita

¿Tú a Yulen lo apruebas como pareja al cien por cien?

Yo sí. Lo conozco de tres o cuatro veces y no sé luego cómo será como pareja, pero él conmigo es una persona súper simpática y de lo poco que lo conozco me ha dado mucha confianza. Es un chico que a mí me parece súper respetuoso y muy amable y simpático.

Con el tema de la disciplina olímpica, ¿crees que ha ordenado un poco la vida de Anabel?

Sí, incluso cuando se fue de viaje yo vi a mi prima que ya estaba haciendo deporte en los hoteles, y eso me ha llamado la atención porque Anabel es un poco como yo, aunque yo ahora también me estoy poniendo bien, pero ella quiere acompañar en el deporte a su chico y eso hace que se complementen muy bien. Yulen le viene muy bien.

¿Tú como estás?

Estoy tranquila, en un buen momento con Asraf y con mi hijo, nos vamos dentro de poco de viaje. Estoy bien por esa parte, y luego con el tema familiar con mi madre hablo, con ella está todo bien, pero con mi hermano no tengo relación.

¿Qué te parece que Anabel sí quiera aceptar posturas con él?

Me parece genial si a ella eso le da la tranquilidad que necesita. Cuando ha tenido broncas con él lo ha pasado muy mal y ella incluso, aunque haya cosas que le parezcan mejor o peor, se lo dice en privado y no quiere perderle como primo. Se conocen desde pequeño, tienen muy poca diferencia de edad y con él quiere estar siempre bien.

Chabelita no desea un acercamiento con su hermano: «Kiko no me va a encontrar»

Pero tu hermano ahora con tu madre quiere aceptar posturas. ¿Qué pasaría si en un tiempo se quiere acercar a ti? ¿Te va a encontrar?

No, Kiko no me va a encontrar.

Parece una postura muy radical.

Sí, y hasta yo me sorprendo. Yo he dado lo mejor de mí y ya no quiero saber nada más de él. Espero que le vaya genial y ya está.

No estará entonces invitado pero, ¿qué pasa con tu boda?

La boda la hemos planteado ya sí o sí porque estábamos esperando a que se calmara las cosas en mi familia, pero como eso no va a pasar, pues hay que seguir con ello. Ya lo tenemos todo organizado, lo único que nos falta es poner una fecha. Al final creo que en Marruecos no va a ser porque sería mucho lío, así que seguramente la hagamos aquí en España en mayo o en septiembre. Dependiendo de los proyectos que tengamos, se pospondrá o no.

No hablas de ella con mucha ilusión.

Es que todo el mundo me pregunta cuándo, y la culpa es nuestra por anunciarla con tanto tiempo, pero no imaginábamos que iba a haber COVID ni nada. Pero yo quiero casarme.

Su novio, Asraf Beno, «quiere tener niños sí o sí»

¿Y tener más hijos?

Asraf quiere tener niños sí o sí, porque le encantan los niños, y yo sí quiero, pero no ahora. Dentro de un tiempo.

¿Y Alberto te pide hermanitos?

Sí, Alberto sí o sí.

¿Cómo está tu madre? Parece que la gira americana se complica… ¿Se podrá hacer?

Se ha pospuesto y ella lo sufre porque tenía esa idea y esa ilusión, pero también sus fans que han comprado las entradas se quedan ahora equis meses esperando, porque a saber si van a poder verla. Ojalá sea la definitiva.

¿Qué te parece que Luis Rollán ahora hable de ella?

Ni idea. No tengo nada que decir.

¿Y dónde quedó tu carrera musical? ¿No quieres retomarla?

Yo canto, pero en mi casa. A mí me gusta cantar, y toco el piano y el saxofón. Aquello lo saqué en su momento, pero no para dedicarme a eso.

¿Cómo va tu carrera?

Muy bien. Estoy ya en tercero de Derecho, me queda año y medio. Y me gusta mucho. Pensaba que la carrera me iba a costar más.