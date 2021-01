Canales Rivera está siendo víctima de una extorsión después de que le robaran la cuenta de Instagram y le pidieran dinero para recuperarla

Desde que estallara la guerra mediática entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera son muchos los que han ido saliendo hablando sobre esta polémica. Algunos con más o menos razón, pero son muchos los que han aparecido en televisión. Uno de ellos ha sido Canales Rivera, que ha logrado hacerse un hueco entre los colaboradores de ‘Sálvame’ y conseguir su sillón. Esto ha hecho que muchos aspectos de su vida privada salieran a la luz y se ha visto envuelto en diferentes polémicas como infidelidades. Ahora, ha tenido que denunciar que le han robado su perfil de Instagram y que le han extorsionado y amenazado sino paga la cantidad que le piden.

Este jueves en ‘Sálvame’, José Antonio Léon adelantaba la fatídica noticia para Canales Rivera. Fue el miércoles en la tarde cuando el colaborador perdía el control en su cuenta de Instagram y al mismo tiempo recibía varios mensajes de extorsión y pidiéndole una cantidad de dinero alrededor de unos 3.000 euros. En el caso de que no depositara esa cantidad, le amenazaban con publicar en su propia cuenta diferentes cosas que ni a él ni a su familia les gustaría que se publicaran y que además podrían perjudicar su imagen como colaborador.

Canales Rivera ya ha denunciado lo que ha pasado en la Policía Nacional

Este hecho ocurrió el miércoles en la tarde y el jueves en la mañana, Canales Rivera, acudía a las autoridades pertinentes para poner la denuncia y lo hacía bastante asustado: «Pensaba que era una broma, pero volvieron a insistir en este tipo de extorsión», cuenta. El diestro no puede contar muchos más detalles de lo ocurrido a expensas de lo que pueda ocurrir. «Que me quiten mi cuenta de Instagram y me extorsionen pidiéndome pasta es un poco surrealista«, asegura.

«La cuenta la tiene él y la maneja él, puede hacer lo que crea conveniente con ella. De alguna manera quiero hacer un llamamiento y pedir disculpas si en algún momento cuelgan algo desagradable, algo inesperado, algo que no tenga nada que ver con mi cuenta porque siempre he intentado que sea muy blanquita, profesional y familiar», ha asegurado Canales Rivera visiblemente nervioso por lo que ha ocurrido.

Tal y como ha asegurado el propio Canales: «La denuncia la he puesto esta mañana y he intentado hablar con Instagram para poder recuperarlo. Tengo que decir que en estas Navidades he recibido tantas muestras de cariño y de respeto que de alguna manera son los que me han tenido animados», añade. «De alguna manera me debo a ellos y comunicarle y contarles y mantenerlos al día», ha sentenciado el colaborador de televisión. Este viernes acudirá a su puesto de trabajo y revelará nuevos detalles sobre la denuncia que ha interpuesto.