Un día después de que Chabelita Pantoja se sentara en ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo se encontraba Isabel Pantoja y hacer hincapié en que lo dejaría todo para estar junto a ella en Cantora (si la tonadillera se lo pidiera), Asraf Beno ha contado su versión de los hechos en ‘Viva la vida’. Sin querer entrar en detalles y tras recibir una llamada de atención de Emma García, el yerno de la cantante ha dado su punto de vista sobre la guerra familiar y su futura boda. Sin embargo, a raíz de su visible nerviosismo, una de sus declaraciones ha sembrado la duda: ¿ha hablado Kiko Rivera con su madre?

Asraf Beno se ha mostrado bastante esquivo a la hora de responder las preguntas de Emma García y el resto de colaboradores de ‘Viva la vida’. En concreto, el novio de Chabelita Pantoja intentaba hacer memoria y reconocía que no se acordaba de la última vez que habló con Isabel Pantoja. Tras esto, el joven fijaba su último encuentro con la tonadillera el pasado verano en Cantora. «Después de ‘La Casa fuerte 2’ no he podido hablar con ella. No se ha dado, no es el momento. Quiero que Isa esté bien y esté contenta. Ella está feliz pero no del todo. Está siendo bastante complicado, no está fácil la cosa», analizaba el maniquí.

El marroquí insiste en que está haciendo lo posible para ver feliz a su pareja y para ello ha preferido mantenerse al margen del conflicto. «Yo intento solventar no metiendo mierda, dejándolo todo tranquilo. He intentado hasta llamarla pero tengo miedo de cagarla otra vez», sentenciaba. Tras estas palabras, los colaboradores del programa insistían en saber si le parecía bien todo los pasos que había dado Kiko Rivera en su conflicto con su madre. Ante esto, Asraf Beno hacía hincapié en que el DJ tendrá sus razones y él también lo hubiera hecho para luchar por lo que es tuyo. «Pero tú te sentarías con tu madre para hablar las cosas«, le decía Isabel Rábago.

«A lo mejor se ha sentado con su madre«, respondía el modelo para sorpresa de todos los presentes y ante su nerviosismo dirigía la mirada hacia Irene Rosales en un claro gesto para pedirle que le ayudara a salir de la situación. Las palabras de Asraf Beno sembraban la duda en plató y todos los colaboradores se llevaban las manos a la cabeza preguntándose si era cierto que madre e hijo se habían visto para poner todas las cartas en la mesa.

Para cortar todo tipo de especulación, la mujer de Kiko Rivera aclaraba que ambos se habían sentado el 2 de agosto después de que el DJ encontrara los trajes de su padre y hacía hincapié en que no habían vuelto a cruzar palabra después de la llamada de Pantoja a ‘Sábado deluxe’. En concreto, la nuera de la tonadillera aseguraba que la cantante en su momento le llegó a decir a su hijo que los enseres que había encontrado le pertenecían a ella. Sin embargo, la explicación de la joven no servía al plantel de colaboradores y aseguraban que había algo que estaban escondiendo.

Asraf Beno entiende la postura de Chabelita Pantoja

Este sábado, Chabelita Pantoja aseguraba que si su madre se lo pidiera dejaría todo para mudarse a Cantora con ella. Eso sí, a ser posible sin la presencia de su tío Agustín. Sobre esto, Asraf Beno ha reconocido que entiende a su pareja e insiste en que si él estuviera en la misma situación también lo dejaría todo por su madre. Después de esto, el que fuera concursante de ‘GH VIP’ describía su relación con Isabel Pantoja como cordial y «súper buena». «Hemos jugado hasta el poker, en su casa nos ha tratado súper bien, hemos estado charlando…», comentaba.