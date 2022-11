Anabel Pantoja no puede más. Seis días después de la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, ha hecho un llamamiento a ‘Sálvame‘ para que dejen de hablar sobre él. «Lo primero de todo buenas tardes», arrancaba diciendo. «Muchísimas gracias a los que me habéis escrito un mensaje. Tenéis dudas y me podéis preguntar que por qué se hace una cosa o se hace otra. Mi pregunta a vosotros es: ¿Es tan importante saber ahora quién es Junco, qué pasa con mi padre o cómo se enamoraron? ¿Podéis dejar descansar a mi padre?». En su extensa llamada también ha aclarado importantes aspectos sobre las declaraciones de Junco, viuda del sevillano: «Yo entiendo que ha querido a mi padre y ha cuidado de mi padre, pero hay que contar toda la verdad». La excolaboradora ha dejado claro que «esa señora ha estado, que no diga que no ha estado. Que no diga que no ha estado y que se la ha a invitado a ir.

Anabel Pantoja sale en defensa de su tía: «Entiendo que querrá tener ese piso para ella»

En una llamada que se ha producido desde el salón de su casa, ha contado que se siente cansada y al límite: «Tengo ya los nervios que se me van a salir del corazón». También ha salido en defensa de su tía, Isabel Pantoja: «No quiero que se hable más de los últimos momentos de mi padre. Si puedo zanjar este tema, lo zanjo y punto. Ahora que ya no está mi padre… ¿La palabra echar? No tengo constancia de esa conversación. Entiendo que cuando pase un tiempo la propietaria querrá tener ese piso para ella, ya está».

Al hablar de Junco, viuda de Bernardo Pantoja, ha hecho hincapié en que siempre la ha respetado: «Es la mujer de mi padre, pero es la mujer de mi padre fue gracias a que mi madre firmó el divorcio y pagó el divorcio para que le pudiera quedar una paguita (haciendo referencia a la pensión de viudedad).

«¿Mi tía? Me voy a callar todo lo que ha hecho ella», lamenta Anabel Pantoja al hablar de Junco

Incluso ha revelado que está ayudando a la japonesa a solucionar «los papeleos», ya que entiende que «lo podría hacer ella, pero está mal y no puede». Enfadada, añadía: «Que diga lo que quiera… Cuando termine de solucionar las cosas tendrá su DNI y Junco tendrá lo que ella quiera… No voy a permitir que se ataque… ¿Mi tía? Me voy a callar todo lo que ha hecho ella. Que diga lo que quiera, pero yo cojo el teléfono para defender lo mío».