Anabel Pantoja se ha visto envuelta una vez más en la polémica familiar entre Kiko Rivera, su madre, Isabel Pantoja, y su prima, Chabelita Pantoja. A pesar de que es simplemente un testigo, a ella siempre se le pregunta sobre lo que ocurre detrás de cada polémica. Y eso es lo que ha pasado hace unas horas cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ acudía este martes a un evento público en Madrid. Era preguntada por el comunicado que había publicado su primo, en el que cierra las puertas de su casa a su madre y su hermana.

La sobrina de Isabel Pantoja defiende a Kiko Rivera en lo ocurrido

La que fuera concursante de la última edición de ‘Supervivientes’ se ha pronunciado sobre la polémica visita de su prima al hospital, a la que no dejaron entrar, y la ausencia de su tía, Isabel Pantoja, que quiso ir a ver a su hijo, pero también le aconsejaron no entrar. Anabel no duda en defender a su primo, con el que de nuevo mantiene una buena relación.

«Lo ha pedido él, pero no queda que Isa ha ido y no queda que mi tía ha tenido intención de ir, pero si el protagonista no quiere, pues obviamente se respeta. Si el afectado no quiere», declara rotunda intentando no dejar mal a ninguno de los miembros de su familia, con los que por ahora ella se lleva bien.

Mandó un mensaje de aliento a su primo y a su padre

La joven ha estado muy pendiente de su primo estos días y no ha podido evitar recordar los complicados momentos por los que atraviesa también su padre. De hecho, utilizó una foto que tiene con ambos para dar un mensaje de ánimo: «Dios aprieta pero no ahoga. Deseo repetir esta foto, y poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados. Os quiero mucho. Siempre estaré aquí», escribía. Una clara declaración de intenciones que dejaba patente los últimos acercamientos que ha tenido la influencer con su primo tras numerosas idas y venidas.

Estas palabras de Anabel llegan apenas unas horas después de que su primo cerrara las puertas de su casa definitivamente a su madre y su hermana. «Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor».

Kiko Rivera no quiere saber nada de su madre y su hermana

Madre e hija han sentido rechazo por su parte y ahora este rechazo es mayor tras el comunicado que acaba de lanzar Kiko Rivera en sus redes sociales. El dj deja claro que si no se ha reunido con ellas es porque él no lo ha permitido. Además, cierra las puertas de su casa a posteriores visitas que se puedan llegar a producir. «Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos», dice rotundo Kiko.