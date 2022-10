Alejada desde hace meses de su trabajo como colaboradora de televisión, Anabel Pantoja sigue centrada en su labor como influencer y en sus proyectos empresariales. Este lunes ha presentado su nueva colección de joyas para la firma Lueli. Allí, la sobrina de Isabel Pantoja ha estado arropada por dos importantes personas: su novio, Yulen Pereira, y su prima Chabelita. Entre los asistentes también se encontraba David Valldeperas, director de ‘Sálvame‘, cuya aparición ha sido una sorpresa para la sevillana.

“Estoy aquí, en el día de mi chica, me han invitado y es un día bonito”, ha destacado el director del programa de Telecinco. Entonces, en una intervención en directo con el programa, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a la excolaboradora «quién de los dos es la plata y quién el oro en la relación». Una cuestión a la que Yulen ha contestado con palabras muy románticas: “Como si somos el bronce, lo importante es estar juntos… Estoy aquí en un día muy importante con mi chica. Es un día muy bonito que hay que disfrutar». Anabel, por su parte, ha respondido que «lo importante es que funcione». Anabel Pantoja, orgullosa de su nueva línea de joyas: «He intentado ofrecer lo mejor de mí»

La que fuera colaboradora de ‘Sálvame‘ se ha mostrado «bastante nerviosa» en la presentación de su nueva línea de joyas. Una colección en la que ha puesto mucho esmero: «He intentado hacer lo mejor y ofrecer lo mejor de mí a las personas que me siguen. Yo he sido siempre anti combinar plata y oro. Ahora rompo la regla porque creo que queda bastante bien. Quiero que la gente combine oro y plata… Yo he reflejado todo lo que soy».

Anabel no ha hecho declaraciones sobre el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, que fue intervenido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado lunes. “Su estado es delicado”, recordaba el reportero José Antonio León. «Es una situación muy complicada». Todo lo que tiene que ver con su evolución es un misterio desde entonces. El sevillano ha salido bien de la operación, pero su hija se niega a hablar en público sobre la dolencia que lo ha obligado a permanecer la mayor parte del año ingresado en un centro sanitario. En su último paso por quirófano, a Bernardo Pantoja se le realizó una intervención en la pierna.

El padre de Anabel Pantoja sufrió la amputación de una de sus extremidades inferiores en el año 2017 como consecuencia de la enfermedad que padece. Desde hace años padece diabetes tipo 1, una enfermedad que le ha provocado importantes secuelas en su cuerpo. Hace cinco años fue operado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir severas complicaciones de su diabetes, y le fue amputado el pie derecho desde el tobillo.