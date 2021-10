Alejandro Albalá echa más leña al fuego: carga contra Anabel Pantoja y Chabelita en defensa de Kiko Rivera

Alejandro Albalá ha sido especialmente duro con Anabel Pantoja y Chabelita al respaldar las declaraciones de Kiko Rivera. Ataca sin piedad y se extraña aún de que Anabel no le haya invitado a su boda con Omar. Vea el vídeo, no darás crédito…

Alejandro Albalá se resiste a bajarse del carro del clan Pantoja, a pesar de que ha llovido ya mucho desde que rompiese su relación con Chabelita Pantoja, con la que incluso llegó a casarse en secreto. A pesar de que intentó por todos los medios ir a la boda de Anabel Pantoja por su estrecha amistad con su ya marido, Omar Sánchez, el joven no duda en cargar muy duro contra la novia de su amigo y su expareja, en su determinación de defender a capa y espada a Kiko Rivera, a quien aún considera persona afín tras coincidir en un reality, aunque éste no repare en modo alguno en el hombre que un día fue su cuñado.

Con ello, Alejandro Albalá ha cargado con especial dureza al hablar de Anabel Pantoja y Chabelita, subrayando que las acusaciones de Kiko Rivera son ciertas. Este asegura que su hermana y su prima no tiene un oficio y que en vez de labrarse un futuro y un porvenir propio han decidido hacer fortuna hablando de su familia en los platós de televisión. Quizá no haya reparado en que su mujer, Irene Rosales, estaba en idéntica situación que ellas, aunque entonces parece que no le molestaba esta forma de ganarse la vida a la que él mismo ha recurrido en infinidad de ocasiones. Un detalle que prefiere obviar y que Alejandro Albalá defiende con uñas y dientes, creyendo que con ello se asegura la amistad del hijo de Isabel Pantoja y un espacio en la familia a la que un día perteneció, sin demasiada fortuna.

Alejandro Albalá cree saber el motivo por el cual Anabel Pantoja y Chabelita se afanan en tener buena relación con su familia y según él no es por un sentimiento puro, sino por propio interés económico para asegurar su presencia en televisión: “La prima y la hermana necesitan tener buena relación con ellos para tener esa información, la información es poder y el poder corrompe”, dice entre muchas otras lindezas hacia su exmujer, la esposa de su amigo Omar y tratando de salvar a Kiko Rivera de una polémica en la que parece que la mayoría coincide que se ha equivocado y no está obrando correctamente.

El exyerno de Isabel Pantoja parece estar sorprendido por el hecho de que Anabel Pantoja no sienta simpatía hacia él. Sin reparar en la infinidad de veces que ha hablado mal de los Pantoja en los medios, se queja de que no le invitó a su boda: “A mí Anabel siempre me ha caído bien, de repente le caigo mal y ni me invitó a su boda con lo que yo quiero a su marido, que le quiero con toda mi alma. Si a Omar le va bien, que a ella le vaya 3.000 veces mejor”, dice Alejandro Albalá, para a la vez soltar pullas y dardos envenenados contra la esposa de su querido amigo. Vea el vídeo y descubre la dureza con la que habla del clan Pantoja para defender al que considera su amigo, aunque no sea recíproco.