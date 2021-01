El hermano de Isabel Pantoja ha decidido por fin demandar a su sobrino, Kiko Rivera, después todas las declaraciones que ha hecho sobre él en diferentes medios de comunicación. Agustín Pantoja no puede pasar por alto las palabras del dj.

La guerra mediática que inició Kiko Rivera contra su madre, Isabel Pantoja, sigue provocando titulares. El dj sigue hablando de cómo se está comportando la cantante ante todo el revuelo mediático que han traído sus declaraciones. Ella sigue en Cantora encerrada, donde mantiene su silencio. Por su parte, el dj espera que haya un acercamiento con su madre, tal y como apuntaba hace unos días su gran amigo, Rafa Mora.

Pero esta polémica familiar ha salpicado a otros miembros del clan Pantoja. Lo hizo con Chabelita Pantoja, a la que pilló esta guerra en ‘La Casa Fuerte 2’, donde entró para concursar con su pareja, Asraf Beno. Las declaraciones de su hermano marcaron su participación en el ‘reality’, al que entraba ilusionada y del que salió muy afectada por todo lo ocurrido en el exterior.

Pero la joven no ha sido la única que se ha visto implicada. Y es que otro que se ha visto envuelto en la polémica es Agustín Pantoja, la persona de confianza de la cantante. Aunque siempre se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano, permanece al lado de su hermana en todo momento en Cantora. Su intensa relación con Isabel Pantoja le ha hecho recibir algunos ataques por parte de su sobrino.

Kiko Rivera ha atacado con dureza a su tío Agustín Pantoja

Y es que sus últimas declaraciones, en las que vuelve a hablar de su tío, han sido claves para que Agustín Pantoja haya decidido que va a demandar a su sobrino, tal y como desvelan a SEMANA fuentes cercanas al clan Pantoja. Se ha sentido molesto y ya no puede pasar por alto las palabras de Kiko Rivera. Demandar al dj era algo que tenía en mente tras sus palabras en ‘Cantora: la herencia envenenada’, pero no ha sido hasta ahora cuando ha tomado las riendas. Está dispuesto a emprender acciones legales. El hermano de Isabel considera que Kiko no solo le ha declarado la guerra a su madre, sino que también a él.

Una decisión que Agustín ya se planteaba

La decisión de Agustín Pantoja de querer demandar a su sobrino llega después de que el pasado mes de noviembre Kiko ofreciera unas contundentes declaraciones sobre la herencia de su padre en televisión. En ese momento, el hermano de Isabel Pantoja se planteaba dar el paso de emprender acciones legales, pero la últimas declaraciones de este han sido el detonante para que decida seguir adelante.

Agustín Pantoja ha apoyado incondicionalmente desde el minuto uno a Isabel Pantoja, posicionándose a favor de ella, e incluso intentando boicotear la aparición televisiva de su sobrino en ‘Cantora: la herencia envenenada’. Finalmente no lo consiguió, pero estaba dispuesto a tomar medidas legales contra el sobrino.

Según contaron en ‘Sálvame’, el hermano de Isabel Pantoja estaba cansado de las acusaciones de Kiko en las redes sociales y en los platós de televisión, por lo que tenía la intención de acudir a los tribunales si era necesario para frenar al dj, algo que finalmente va a ocurrir, tal y como informa SEMANA.

«Mi tío Agustín siempre ha sido una referencia de padre para mí»

La situación entre tío y sobrino no siempre ha sido delicada. Aunque ahora no gozan de la mejor relación, hubo un momento en la vida del dj en el que Agustín ocupó la figura de padre de Kiko Rivera. Así lo aseguraba el propio dj durante su aparición en el plató de Telecinco. El dj dejaba claro que sentía afecto por él, ya que ha sido una persona importantísima en su vida. «Mi tío Agustín siempre ha sido una referencia de padre para mí, al que le he pedido consejos a sabiendas de que no tenía ni puta idea porque hay que ver cómo esta mi madre“.

Según el andaluz, su madre es incapaz de negarle algo a su hermano: “Mi madre sí que ha tenido especial devoción por mi tío Agustín y solo con él. Mira que yo a mi tío Agustín lo he querido hasta el no va más. No te puedo decir que no lo quiero, lo que sí te puedo decir es que no puedo perdonar“. También insinuaba que su tío es un mantenido.