La reina Isabel II ha reaparecido en público este sábado con motivo de la celebración de su cumpleaños. Este año, ha celebrado un atípico ‘Trooping the Colour‘ siguiendo todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias de Reino Unido debido al coronavirus. La monarca, confinada en Windsor desde hace unos meses, no ha podido estar acompañada por su familia.

Hace unos días, y a través de una fuente cercana a Buckingham Palace, conocíamos la tristeza de la reina Isabel II por no poder celebrar el tradicional y colorido ‘Trooping the Colour’, el tradicional desfile militar en honor a su cumpleaños que no se ha podido celebrar como ella hubiese deseado. Sin embargo, y a pesar de que en un primer momento la monarca tomó la decisión de cancelar todo tipo de festejos, la madre de Carlos de Inglaterra ha llevado a cabo acto simbólico con la guardia galesa y una banda militar.

El acto ha tenido lugar en el cuadrilátero del castillo de Windsor, donde se encuentra confinada desde hace meses junto a su marido, el duque de Edimburgo, quien cumplió el pasado 10 de junio 99 años. El desfile cumplió con todas las medidas de seguridad y con la distancia social de dos metros.

Una celebración en solitario

Debido a la situación extraordinaria que vive Reino Unido, la reina Isabel II ha tenido que vivir este cumpleaños tan atípico alejada de los suyos. Junto a dos altos cargos militares, la monarca ha asistido en solitario, a pesar de que su marido también está en el castillo, a este improvisado acto. A la ausencia de toda su familia, también se une la cancelación vuelo de los aviones de la Real Fuerza Aérea Británica, que, como manda la tradición, se encarga de dibujar la bandera de Reino Unido en el cielo.

Se trata de la segunda vez durante los casi 70 años de reinado de Isabel II que no se puede celebrar el tradicional desfile militar. La primera vez que se tuvo que cancelar fue en 1955 debido a la huelga nacional de trenes.

Confinada en Windsor junto a su marido

La monarca se encuentra confinada en el castillo de Windsor junto a su marido, el duque de Edimburgo, y aunque está encerrada en casa continúa ejerciendo sus labores reales y permanece en permanente contacto con el primer ministro británico, Boris Johnson, así como con las distintas autoridades sanitarias. Isabel II está muy feliz por poder pasar más tiempo con su marido, puesto que habitualmente, y debido a su apretada agenda, no suelen coincidir mucho, tal y como ha confesado una fuente cercana a la Casa Real a la versión británica de ‘Vanity Fair’. «Cenan todas las tardes juntos y ella pertenece a esa generación de personas que se arreglan para cenar», comenta.

Asimismo, la monarca aprovecha al máximo el tiempo y antes de cumplir con sus deberes como Jefa del Estado, sale a montar a caballo para distraerse. La reina de Inglaterra está ansiosa por volver a a la normalidad, a pesar de que es consciente de que ante la gravedad del asunto debe cumplir con todas las medidas de prevención para evitar que el virus se propague. Además, no regresará al Palacio de Buckingham, puesto que este verano, por primera vez en 27 años, no estará abierto al público.

De la misma forma, tal y como confirmó su nieto, el príncipe Guillermo, hacen videollamadas de forma constante con ellos para saber cómo se encuentran. El duque de Cambridge también confesó que estaban muy pendientes de la salud de sus abuelos debido a la pandemia y a que pertenecen al grupo de alto riesgo.

Meghan Markle reaparecía en el ‘Trooping the Colour’

El año pasado, Meghan Markle escogió este evento para reaparecer públicamente tras su baja maternal. Sin embargo, el pequeño príncipe Louis le robó todo el protagonismo con su primera aparición oficial junto a toda la familia en el balcón real. Cabe recordar que el «Trooping the colour» de 2018 se eligió como la primera aparición en un acto oficial de Markle y el príncipe Harry como marido y mujer.