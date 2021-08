La Reina Letizia nos brinda dos estrenos en su primer posado oficial en familia: un vestido azul y unas alpargatas artesanales.

Ni cuña ni lazadas ni cuero… ¡Tenemos nuevas alpargatas! Bueno, la Reina Letizia las tiene. En su segunda aparición en Mallorca de Letizia durante las vacaciones 2021, primera con el Rey y sus hijas, nos ha sorprendido con un nuevo diseño de calzado que le faltaba en el vestidor. A ras de suelo y artesanales. Vaya, parece que está apostando por nuevas ideas.

Si su debut fue absolutamente brillante, de cine, estrenando un conjunto de la marca española Galcon Estudio, esta tarde Doña Letizia ha tirado por un camino digamos más bucólico. La ocasión lo merecía. Tenía cita con el posado anual de verano, en plena tarde y en una isla. Y lo que ha escogido, además de nuevo, también es bonito.

Lino, alpargatas y el guiño a la cultura balear con su bolso de estampado típico de ‘llenguas’. Todo ello compone una sinfonía en azules, perfecta para la isla y el verano.

El vestido de estreno es de tipo ‘wrap’, o sea, cruzado, de largo midi, atado con cinturón y manga francesa. Parece fresquito.

Pero son las alpargatas las que nos han cautivado en esta ocasión. Y es que no responden a las claves habituales de la Reina Letizia para este tipo de calzado. Adiós a las altas cuñas que te hacen subir centímetros.

No, esta vez ha preferido ir casi de plano. Son claramente un modelo muy artesanal, que recuerdan al mundo rural con un entretejido hecho a mano y que se cierran con sencillas tiras. No sé si es lo más cómodo, por aquello de que el agarre al tobillo no es muy estable, pero como homenaje me parece precioso. Curiosamente también sus hijas han optado por las alpargatas, pero en su caso con taconcín.

El otro homenaje isleño es su bolso de tela de lenguas azul (también lo tiene en rojo), que ha sacado hasta la fecha exclusivamente en Mallorca.

Letizia se ha soltado la melena (con raya al medio, como acostumbra últimamente) y se ha puesto sus pendientes de daga de Gold&Roses. Quizás es lo que más chirría, pero tampoco molesta. Una buena bisutería mallorquina tampoco hubiera estado mal. La Reina continúa en su ‘fase azul’ en la isla. Azul marino en su primer acto en Palma y azul cielo esta tarde… Veremos si va ampliando la paleta cromática. ¡Las vacaciones son para divertirse!