De un tiempo a esta parte, ha habido un boom por los maquillajes joya o maquillajes con pedrería. Seguramente esté relacionado con el auge de la serie Euphoria, que nos ha regalado escenas con maquillajes imposibles, brillantes y a los que no estamos nada acostumbradas por su ornamentación excesiva o excentricidad. Pero hay que darle una oportunidad a las cosas nuevas y encontrarles el momento idóneo para dedicarles un momento. Muchas celebrities han tomado nota de las tendencias en belleza y maquillaje, su uso está ya tan extendido que algunas de ellas ya coinciden con el mismo make up. Este ha sido el caso de Alexia Rivas e Isa Pantoja, que comparten maquillador y, ahora también, un maquillaje joya precioso que da hasta pena desmaquillar.

Isa Pantoja y Alexia Rivas hacen match con el maquillaje joya en distintos colores

No sabemos qué tal se llevará la periodista con la hija de Isabel Pantoja, después de la guerra entre la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ con su prima Anabel Pantoja por los rumores que la relacionaban con Omar Sánchez; lo que sí sabemos es que comparten maquillador, Pitu Sánchez y eso es razón suficiente para alzar la bandera de la paz, como dice Rosalía: «Make up de Drag Queen, yo me transformo» y eso es precisamente lo que hemos visto en estas celebrities, una transformación. Os contamos paso a paso el make up de Isa Pantoja y Alexia Rivas.

Lo primero que debéis hacer para que el make up os quede tal y como el de las dos celebrities, es usar un buen primer en el contorno de ojos, que os ayude a fijar los polvos de las sombras. Recomendamos ponerlo primero en el párpado de arriba y después de maquillar el párpado superior, aplicar primer en el de abajo ¿Por qué? Porque al difuminar suele caer polvo de la sombra en nuestro párpado inferior y es muy difícil de quitar si ya hemos aplicado el primer.

Puedes usar pedrería, tachuelas, perlas o purpurina, todas están de moda

Coge un pincel en forma de lágrima para difuminar, aplica un poco de sombra en color rosa o verde más claro de transición en la parte izquierda del ojo y difumínalo en la cuenca, sin llegar al lagrimal; aplica el primer en el párpado de abajo y repite este paso con él para crear profundidad. Si quieres, puedes coger un color rosa o verde oscuro para estilizar el ojo y alargar la mirada difuminándolo hacia fuera. Para finalizar con esta parte aplica un poco de sombra con brillo rosa o verde del centro del ojo difuminando ligeramente hacia afuera, delinea tu eye-liner y pega con pegamento de pestañas postizas – si quieres con la ayuda de unas pinzas – en tu sitio favorito del ojo.

Usa unos polvos bronceadores, rímel y un poco de rubor a la altura del pómulo para crear este efecto de volumen y mejorar el tono de nuestra piel, un poco de highligther en los puntos que quieras destacar. El último paso es usar un buen fijador para que tu make up aguante más tiempo.