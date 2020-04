7 La Isla de las Tentaciones ha sido el bombazo televisivo de la temporada ¿Te animarías a participar?

¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, en el caso de ser tentadora no serviría por el simple hecho de que no me gusta romper parejas, me sentiría muy mal y no va conmigo. Y sobre lo de acudir con pareja, como dudo que la tenga en un futuro cercano, pues tampoco me lo planteo (risas). Pero por ejemplo, ir a hacer alguna prueba o algún juego, por supuesto. A mí me parece maravilloso el programa y que las parejas se atrevan a poner a prueba su amor. Es una idea fantástica y ha tenido una acogida espectacular.