Después de su fugaz paso por ‘GH VIP 7’, reality en el que se convirtió en la primera expulsada, Anabel Pantoja ha regresado pisando fuerte a la casa de Guadalix. La sobrina de Isabel Pantoja quiere recuperar el tiempo perdida pero, sobre todo, pasárselo lo mejor posible. Prueba de ello es este singular baile que realiza ante la atónita mirada de sus compañeros de concurso.

Ataviada como una sexy conejita, con un ajustado traje en color morado, Anabel no dudó en subirse sobre una improvisada plataforma y mover sus caderas. Dejó atrás la vergüenza para protagonizar este divertido documento audiovisual que ha revolucionado las redes. Sus seguidores no han dudado en aplaudir su osadía y solicitar que continúe en la casa: «Maravillosa, fantástica y espectacular. Por favor el domingo no puede ser expulsada. Hay que dejarla una semanita más por lo menos que disfrute más de la casa y de sus compañeros. Se lo merece!!». Sin embargo, hay también quien no ve con tan buenos ojos su actitud: «A veces es un poco forzada esta chica… mucho postureo».

Totalmente volcada en el concurso, Anabel se ha convertido en noticia en el exterior por una información que nada tiene que ver con ‘El tiempo del descuento’. Y es que Telecinco no ha renovado su contrato con ‘Sálvame’ para esta nueva temporada y tan solo podrá acudir cuando la llamen en ocasiones puntuales.

Ajena a este último varapalo, Anabel ha comenzado este 2020 con esta nueva participación en un reality de Mediaset. La colaboradora combina la televisión con su faceta de diseñadora de joyas para Lueli Jewelry. Cabe recordar que este año será clave en su vida porque se casará con su novio, Omar Sánchez.