«No veo a mi hermana desde hace ocho años porque Isabel no me deja», ha asegurado durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

La familia Pantoja continúa, más que nunca, de actualidad. En medio de una vorágine de informaciones sobre el mediático clan ha salido a la palestra Magdalena Clavero, la tía de Isabel Pantoja. Acusa a la cantante de que no la deja ver a su hermana, doña Ana Martín. «No veo a mi hermana desde hace ocho años porque Isabel no me deja».

Unas declaraciones que ha realizado en ‘Sábado Deluxe’ donde aclaraba que ella es hermana de doña Ana por parte de padre. Su versión es que su progenitor -que tuvo hijos de dos mujeres- le inculcó que la familia debía permanece unida y que su hermana le había abierto siempre las puertas de su casa, algo que ha cambiado en los últimos tiempos. «Mi padre me llevaba a casa de mi hermana de pequeña».

El tiempo y la popularidad de la tonadillera hizo que la relación se distanciara, convirtiéndose en la actualidad en inexistente. «Isabel Pantoja me ha ignorado en alguna ocasión que me ha visto», añadía. Recordaba que antes de ser famosa, la tonadillera tenía trato con ella algo que cambió con el tiempo. «Cuando sacó Isabel su primer disco, allí estaba yo con mi hermana Ana», ha recordado.

La «vergüenza» de la familia

Explicaba que siempre había tenido buena relación con su hermana mayor de quien ha señalado que tiene «un carácter seco». Asimismo, indicaba que había sentido por parte de ellos como cierto «resquemor» por haber nacido de otra relación del padre. «Para ellos hemos sido como la vergüenza del otro matrimonio. No nos han querido incluir en su vida».

Ha querido compartir con la audiencia el día que fue a visitar a su hermana y le contó que su hijo estaba empezando en el mundo del espectáculo, había empezado a cantar y se acompañaba de su guitarra. Su intención entonces era pedirle consejo o que le orientara de algún modo. Su respuesta fue tajante: «Isabel no te puede ayudar».

Magdalena también se ha pronunciado sobre Anabel Pantoja y la relación que esta mantiene con su progenitor, Bernardo. «Yo sé que las Navidades pasadas ella no las pasó con su padre».

Doña Ana, que en los últimos tiempos ha estado muy delicada, se encuentra en Cantora al cuidado de sus hijos, Isabel y Agustín Pantoja. Si antes eran contadas las salidas de la familia de la finca, tras la pandemia se han reducido por completo. La artista, que siente auténtica adoración por su progenitora, siempre se ha mostrado muy protectora sobre todo en el último año en el que ha preocupado su salud.

Magdalena concluía su entrevista en el plató de Mediaset reconociendo que continúa con «la ilusión» de volver a ver a su hermana. Además, proveniente de una familia de artistas, se despedía lanzándose a entonar unas notas flamencas tan solo acompañada por el ritmo de sus palmas.