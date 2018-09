Tensa discusión entre Alessandro Lequio y Omar Montes

11 La puñalada de Lequio a Omar Montes

La tensión comenzó cuando Alessandro Lequio aprovechó para asegurar que “si no fuera por Isa Pantoja no estarías sentado aquí”. Una afirmación que a Montes no le sentó nada bien ya que según él debe su popularidad a su música pero que contesta a las preguntas sobre su vida privada “porque soy un chico educado, si me preguntas por Isa Pantoja, te contesto por educación”.