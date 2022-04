Telecinco ya se prepara para recibir su reality estrella: ‘Supervivientes 2022‘. El jueves 21 de abril se producirá su estreno en el canal de Mediaset, y por ello, el grupo de comunicación presenta a los medios todo lo que está por venir. La primera gala llegará con una novedad como es el cambio de localizaciones, pero con dos tradiciones aún vigentes: habrá saltos del helicóptero y bautismo en el barro.

Jaime Guerra, uno de los responsables de Mediaset España, ha comentado sobre la nueva edición que «la productora ha trabajado varios meses en él y ya nos han dado momentazos. Están dando mucho contenido, según nos ha contado el equipo de Honduras. Esta va a ser la edición más salvaje. Está todo preparado para arrancar, y tras saltar del helicóptero, se realizará un juego de localización».

Las nuevas playas de ‘Supervivientes 2022’

Según han comentado, este año existirán dos playas: Royale y Fatal. La primera de ellas contará con unas mejores condiciones que la segunda. En esta edición, ambas estarán comunicadas, y por lo tanto, los concursantes podrán hablar entre ellos, pero no podrán convivir. Pero por si fuera poco, existirá un tercer lugar de localización: Playa Paraíso. Este lugar, con unas condiciones de vida mejores, lo descubriremos más adelante, aunque contará con un «parásito» que tratará de empeorar la vida de las personas que habiten esta playa.

Sobre la emisión, Mediaset ha aclarado que, por el momento, todas las galas tienen previsto emitirse en Telecinco. La del jueves contará con Jorge Javier Vázquez como presentador, a quien se une Ion Aramendi en la noche de los domingos con ‘Conexión Honduras’ y Carlos Sobera los martes en ‘Tierra de Nadie’. Lara Álvarez acompañará a los tres presentadores desde Honduras.

La cadena, por otro lado, ha querido dejar claro que «la gala del domingo no es un debate, sino una gala más. El contenido influirá mucho en la gala de los jueves», a lo que Ion Aramendi ha añadido que «va a tener material inédito, en el que veremos todo lo que ocurra de jueves a domingo. Habrá juegos también, y la gran participación del público en casa». Además, habrá resumen diario, de lunes a viernes en Mitele Plus, más el programa de Alexia Rivas desde España e Iban García desde las playas, que lleva por título ‘Infiltrados en Honduras’.

La selva, más importante este año en ‘Supervivientes 2022’

Tras explicar todo esto, ha sido Alfredo Ereño, director de BulldogTV, quien ha comentado que «creo que tenemos los ingredientes para que sea una edición inolvidable. Es un casting muy potente y muy heterogéneo, que nos ha llevado meses configurar. Representa a toda la audiencia y los concursantes tienen un carácter muy fuerte. Hay algunos más conocidos y otros que han sido elegidos por el perfil que pueden dar al programa».

En cuanto al desarrollo del reality, Ereño ha afirmado que «tendremos muy en cuenta la selva, además de la playa. Es una edición que va a ser muy desafiante, en la que la supervivencia va a ser muy importante, pero también los juegos. Vamos a hacer más de 65 juegos nuevos. Hemos construido algunos mucho más potentes que los de otros años, y creemos que con estos juegos, los supervivientes van a poder mostrar todas sus capacidades».

Las dudas que Mediaset ha querido aclarar: ni nuevo concursante ni veto

Finalmente, preguntados por la prensa, Mediaset ha querido aclarar algunos bulos que han salido en redes sociales. En primer lugar, han confirmado que «no está previsto que entre un nuevo concursante más allá del casting que ya hemos confirmado». Hay que recordar que las redes apuntaban a que el reality iba a sorprender con el fichaje de Marta Riesco, a pesar de que ella lo había negado.

A esto, también han querido zanjar el tema del veto de Olga Moreno al presentador oficial del concurso de supervivencia: «Es bastante probable que contemos con Olga, pues es la ganadora del año pasado, pero no nos ha pedido nada relacionado con Jorge Javier Vázquez. Aún así, tenemos que decir que no es probable que coincida con él, porque en jueves lo que suele haber son familiares de concursantes, y que nosotros sepamos, no tiene familiares dentro».

