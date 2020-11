«Lo estoy pasando muy mal porque es mi madre y estoy muy dolido», ha confesado el DJ en su llamada a Chabelita Pantoja.

Chabelita Pantoja está viviendo su cumpleaños más especial. La hija de Isabel Pantoja sopla 25 velas dentro de ‘La casa fuerte’ y ajena a todo lo que está ocurriendo en el exterior. Con motivo de este día tan significativo, Kiko Rivera ha entrado por teléfono para felicitar a su hermana y ha aprovechado la ocasión para pedirle disculpas por algunas acciones del pasado y mandarle un mensaje a su madre.

Kiko Rivera intervenía telefónicamente en ‘La casa fuerte’ para desearle a su hermana un cumpleaños feliz y desearle un buen concurso: «No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar y que no pienses en nada del exterior. Disfruta de tu momento». Tras esto, el DJ se ponía melancólico y echaba la vista atrás al recordar la llegada de su hermana: «Hoy hace 25 años que llegaste a mi vida, te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Eres la niña de mis ojos, te quiero mucho, te amo».

Tras estas bonitas palabras, Chabelita Pantoja quiso saber cómo se encontraba su hermano y qué es lo que estaba pasando en el exterior. Ante esto, el marido de Irene Rosales confesaba que estaba hecho polvo y hacía hincapié en que veía que la guerra con su madre estaba siendo muy difícil y que no ve el momento en el que termine. «La vida sigue, es difícil que esto coja buen camino, lo estoy pasando muy mal. Si fuera por mi, yo lo frenaba al momento, mucha gente lo sabe. Sé que esto va a seguir por parte de mamá. Para mí esto es lamentable», sentenciaba.

Al escuchar las declaraciones de Kiko Rivera, la interprete de «Ahora estoy mejor» reconocía que no pensaba que la situación fuera tan grave y aconsejaba a su hermano que se diera tiempo. «Yo ya tengo mi familia, a mí la herencia me da igual. Yo lo que no quiero es que me hayan metido en un marrón sin yo saberlo. Es tan sencillo como que mamá marque mi teléfono, con eso se termina todo«, proseguía el DJ.

Ahora, Kiko entiende mejor a su hermana

Durante su breve charla con Chabelita Pantoja, Kiko ha reconocido que ahora la entiende a la perfección (haciendo referencia así a los conflictos que la joven había tenido con la tonadillera). «Lo estoy pasando muy mal porque es mi madre y estoy muy dolido. Que no se entretenga en llamar y echar la culpa a mi mujer. Te lo pido por favor mamá. La situación está como está, pero tengo la conciencia tranquila porque no he mentido en nada. Lo que quiero es a mi madre no a Isabel Pantoja, Isabel Pantoja para los fans», aseveraba compungido.

La concursante de ‘La casa fuerte’ reconocía que en algunos aspectos se sentía identificada con lo que estaba contado su hermano. Por ese motivo, ha insistido en que no quería que le contaran nada de lo que estaba pasando en el exterior para así vivir al cien por cien su concurso. «No quería preguntar pero veo que las cosas no están bien. No me va a afectar», afirmaba la también colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Kiko Rivera quería dejar claro que no quería condicionar a su hermana, algo que su madre sí había hecho con anterioridad. «Para que quede claro, quiero que estés bien con mamá, no quiero ponerte en contra de nadie», aseguraba el DJ. Finalmente, para animar a su hermana del alma, el que fuera concursaste de ‘GH Dúo’ le ha mandado todo el cariño de la familia y ha insistido en que viva el programa y se olvide de todo lo que hay fuera.