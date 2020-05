Rocío Flores ha recibido un regalo muy especial en las playas de Honduras. La concursante de ‘Supervivientes 2020’ ha podido leer un mensaje de sus hermanos, David y Olga. El obsequio no le ha caído del cielo, ni ha sido una dádiva del programa: para poder disfrutarlo ha tenido que renunciar a dos suculentos platos de comida caliente.

La hija de Antonio David se rompe al ver el mensaje de sus hermanos

La hija de Antonio David Flores no podía reprimir las lágrimas al conocer el contenido de la misiva que le habían enviado sus dos hermanos: David y la pequela Lola, nacida de la relación del colaborador de ‘Sálvame’ con Olga Moreno. «Hola Tata. Te echo de menos. Eres la mejor hermana que he podido tener, eres nuestra ganadora. Para mí eres una madre porque llevas cuidándome desde que nací. Gracias por todo lo que has hecho por mí, que no es poco. Manuel dice que te ama y que te quiere con locura. Que te quiero mucho y que estás guapísima. Eres transparencia, una persona real, una luchadora», le ha recordado su hermano.

La joven se derretía cuando supo que la carta incluía unas líneas de su hermanita pequeña: «Ay, me muero», decía. La pequeña Lola, nacida en 2012, le recordaba: «Hola Tata. Soy Lola. Quiero que te imagines mi voz mientras lees esto. Quiero que sepas que estás haciendo muy bien el concurso. Te quiero como todas las estrellitas del mundo. Te amo con locura».

Sin duda, el esfuerzo de Rocío ha merecido la pena. Ha optado por alimentar el alma en vez de el cuerpo. «Muchas gracias. Esto supone todo, era lo que necesitaba», reconocía, emocionada, tras tener noticias de dos de las personas a las que más quiere.

Así fue el mensaje de su novio, Manuel Bedmar

Hace una semana, Rocío recibía otra importante sorpresa en los Cayos Cochinos. Su novio, Manuel Bedmar, hablaba con ella a través de videollamada. «Te estamos viendo todos. Nos estás sorprendiendo mucho. Tu primo muevo está loco por conocerte. Estamos todos muy bien», le decía el joven. Si llegas ala final tu suegra te va a hacer la fuente entera d filetes empanados. Tienes un montón de gente que te apoya fuera. Que mucha fuerza, que queda poco de concurso. No entres en conflicto con nadie».

La nieta de la más grande le respondía con una declaración pública de amor: «Que te quiero con locura, que te echo muchísimo de menos. Quiero que me vayas a recoger. Tu madre tiene que hacerme un bocadillo de filete empanado cuando llegue».