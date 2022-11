Con el 58% de los votos, Steisy se ha convertido en la última expulsada de ‘Pesadilla en el paraíso’ tras un duelo final con Dani García. En todo momento se ha mostrado muy preocupada, ya que quería continuar dentro de la granja. Sin embargo, su sueño no se ha podido cumplir. Steisy ha sido una de las concursantes que más minutos de concurso ha protagonizado. Sin embargo, se ha tenido que despedir de la granja después de que Lara Álvarez anunciara que era ella quien tenía que abandonar el concurso después de que un 58% de los votos la eligieran como nueva expulsada. La participante se ha roto al escuchar su nombre y apenas podía pronunciar palabra a diferencia de Dani que se ha quedado completamente asombrado por la decisión del público.

Aunque en un primer momento Steisy no ha podido articular palabra debido que se había quedado en «shock», pues no se imaginaba que iba a tener que abandonar el concurso, posteriormente sí lo ha hecho. Lara Álvarez ha animado a la que fuera participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para despedirse de sus compañeros. Rota, entre lágrimas, decía lo siguiente: «Manuel, me hubiera encantado seguir contigo esta aventura. Cuídame a Israel».

Ya vimos a una Steisy completamente derrumbada al conocer la nominación de sus compañeros. La nominación de Daniela e Israel supuso toda una desilusión para ella. Incluso la extronista rompió a llorar: «Yo ya estoy agotada», revelaba la pasada semana, día en el que también fue expulsada Lucía Dominguín.

Steisy ha brotado contra Daniela poco antes de conocer el veredicto final

Poco antes de conocer el veredicto final por parte del público, Steisy brotaba al conocer que Daniela Requena cambió su voto a última hora y decidió nominarla. «Ahora tiene actitud de que no ha roto un plato y ha roto toda la vajilla. Yo nomino a Steisy por la discusión que ha tenido contra Israel. Has hecho cosas malas que están grabadas y ese es el motivo. Si ahora quieres ir de víctima, se te ve el plumero. Lo que más odio en el mundo es la gente que da pena. Sabe perfectamente lo que está haciendo», comentó Daniela al nominar.

Al ver estas imágenes, Steisy ha estallado contra ella: «Me hubiera encantado que me lo dijera a la cara y no en unos totales a escondidillas y chismorreando.Ella y yo teníamos un pacto de que, aunque nos peleáremos con nuestros amigos nos íbamos a respetar y no nos íbamos a meter». «Se les cae la cara de vergüenza de admitir que nominan de mala fe y con una estrategia. Es lícito, pero de cobardes», continuaba explicando. «Se te debería de caer la cara de vergüenza viendo a dos personas abucheándome y tú desde las gradas dando codazos y riéndote», ha continuado diciendo visiblemente muy enfadada por lo ocurrido.