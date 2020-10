Sofía Suescun ha sido invitada por la organización de ‘Sola’ a abandonar la casa, tras el poco juego que ha dado en el reality y ya tiene sustituto para entretener a la audiencia

Sofía Suescun pensaba que su aventura en ‘Sola’ iba a durar hasta el infinito, convencida del juego que estaba dando a la audiencia, pero después de dos semanas sin hacer apenas ruido y sin mucho que ofrecer más allá de sus sesiones de baile y su rutina diaria, la nueva colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha sido invitada formalmente a abandonar la estancia y dejar hueco a un nuevo inquilino. Sofía Suescun criticó mucho a Anabel Pantoja por estar tan solo 8 días encerrada en este reality.

Aseguraba que ella iba a ser toda una revolución y que iba a dar un gran juego al programa, pero lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja protagonizaba titulares a diario y de Sofía Suescun poco o nada se ha sabido, más allá de la visita que su novio, Kiko Jiménez, le hizo o el día que Suso Álvarez, su ex, fue a ver una película con ella y se mantuvieron cada uno en un lado del sofá sin mediar palabra. Y es que la reina de los realities, sin enemigos ni amores, se queda corta.

Y eso es precisamente lo que han debido pensar la cúpula que se esconde detrás de ‘Solo/Sola’, dado que este lunes le han informado a Sofía Suescun que su aventura había llegado a su fin, tras haber cumplido su objetivo personal de aprender a bailar. La organización le ha hecho llegar una carta a modo de comunicado en el que le daba a conocer su decisión de expulsarla del reality. No tenían nada que reprocharle en su convivencia ni ningún motivo tangible por el que propiciar su salida, tan solo le han felicitado por haber cumplido su objetivo personal de moverse y aprender a bailar, para después dejarle abierta la puerta para que salga y continúe con su rutina, ahora sí, en su casa y sin ocupar un hueco en el reality que prometía conquistar a la audiencia, ávida por ver cómo vive un famoso las 24 hora del día en solitario.

“¡Enhorabuena, Sofía! Entraste al pisito con un reto, aprender a moverte y a bailar. Te comunicamos que has superado este propósito y te felicitamos por ello. Esto significa que tu estancia está llegando a su fin. Esta será tu última noche en el pisito. Mañana por la mañana dará tu última clase de entrenamiento y de baile. Después deberás hacer la maleta, redactar una carta para el próximo inquilino y, si lo deseas, dejar un objeto que le pueda servir o bien para acordarse de ti o para su estancia. De nuevo, te agradecemos los grandes momentos vividos contigo estos 15 días.”, leía en voz alta Sofía Suescun, con la boca abierta, incrédula por verse expulsada de ‘Sola’, cuando creía que podría estar hasta que ella decidiese abandonar por su propia voluntad.

Al ver que no era así, llamó por teléfono a su novio, Kiko Jiménez, confesándole su sorpresa al conocer la decisión de la organización de ‘Sola’ de dejar de contar con sus servicios para, supuestamente, entretener a la audiencia: “Qué fuerte, me he quedado en shock”, confesaba la estrella de los realities a su chico, que esta vez no ha sabido cumplir con las expectativas y ser la sensación del programa, como ya hiciese en sus anteriores incursiones en la telerrealidad. Al menos, Kiko Jiménez ha sabido encontrar el lado positivo a su expulsión y tratándola de consolarla ante su sentimiento de fracaso, le recordó: “Bueno, mañana dormimos juntos”. Un alivio para ella, que pensaba que estaba dando mucho más juego del que dio Anabel Pantoja, que lloró, rió e incluso discutió, pese a estar sola en este apartamento vigilado las 24 horas del día.

El Maestro Joao, el sustituto de Sofía Suescun

Sofía Suescun le ha tenido que escribir una carta al nuevo inquilino que pasará a sustituirla en el reality ‘Solo / Sola’. Esta vez, el tercer famoso que se aventura a vivir encerrado solo en un pisito en la azotea del edificio de Mediaset será el Maestro Joao, que ya ha aceptado la propuesta. El vidente, todo un terremoto en lo que a televisión se refiere, gracias a sus ácidos comentarios cargados de chistes verdes, seguramente llamará más la atención del público de lo que lo ha hecho su predecesora.

Y es que, tras pasar por ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano Dúo’, el tarotista ha dejado el listón muy alto y ha sabido divertir al público, sin necesidad de entrar en conflictos, aunque los haya tenido, y muy gordos. A ver si el Maestro Joao no defrauda a la audiencia y su experiencia dura algo más que dos semanas, el record hasta ahora puesto por Sofía Suescun.