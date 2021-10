En el última hora de ‘Secret Story: la casa de los secretos’, los concursantes han tenido que posicionarse a favor de su favorito. Sandra Pica se ha roto

A pesar de que este jueves se celebra la gala de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ con la expulsión de un nuevo concursante, este lunes el ‘Última hora’ con Lara Álvarez ha dado mucho de que hablar. Los nominados de esta semana son Julen, Sandra Pica y Canales Rivera, mientras que sus compañeros han tenido que posicionarse y desvelar quien quieren que se marche este próximo jueves. Un momento que no es nada fácil ni para ellos ni para los nominados. De hecho, Sandra Pica ha protagonizado el momento más difícil después de ver qué compañeros querían que abandonara la casa.

Cristina Porta y Los Gemeliers quieren que Sandra Pica abandone la casa

Han sido Cristina Porta y Los Gemeliers quienes se han colocado detrás de Sandra Pica, algo que ha hecho mucho daño a la concursante. Cada uno han revelado el motivo por el que han decidido ponerse detrás de ella. Los gemelos Daniel y Jesús han asegurado que lo han hecho porque es «quien peor lo pasa por detrás» y con esto quieren darle un empujón a que abandone el concurso. Por su parte, Cristina Porta también ha desvelado su motivo. Ha asegurado que no puede ponerse detrás de Julen porque «creo que está exprimiendo al máximo» ni detrás de Canales Rivera porque «fue uno de los concursantes más empáticos conmigo en las primeras semanas». Por descarte, tan solo le quedaba colocarse detrás de Sandra Pica, ya que ha asegurado que cree que «lo pasa muy mal y que los otros dos lo merecen más».

Estos argumentos han hecho daño a Sandra Pica, quien se ha roto en pleno directo. La concursante asegura que entienden «que digan que soy la peor que la estoy pasando» porque «hay cosas que me pesan demasiado en mi cabeza, tengo miedo de estar haciendo daño a mi familia». Tal y como han dicho sus compañeros, Sandra Pica asegura que «hay veces que no sé si quiero seguir aquí o no» y que si su «familia no está bien si que quiero salir este jueves». Y añade: «Se me está haciendo duro, soy una persona muy sensible que ha aguantado mucha mierda el último año y no voy a aguantarlo aquí».

Adara, Rábago, Luis Rollán y Cynthia se posicionan con Canales Rivera

Por su parte, Adara ha revelado que se ha puesto detrás del torero porque «hace como una semana que no le veo, no sabía ni que seguía concursando. Para hacer lo que está haciendo aquí, podría hacer lo mismo en su casa». Isabel Rábago ha asegurado que tanto Julen como Sandra son intocables para ella. Algo que también opina Luis Rollán. Por último, Cynthia ha confesado que se enteró de su nominación y que no le sentó nada bien: «Entiendo que si me nomina quiere que salga a la palestra», ha confesado. De momento, habrá que esperar para saber quién es el expulsado.