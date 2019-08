View this post on Instagram

Me cuentas compañera fiel que no solo El gato es mi compañero de fatigas, enfados, pasiones, alegrías, tropezones, caídas y subidas. Otro verano más atendiéndonos, señalando la misma dirección; reconociéndonos incluso con los ojos cerrados y la furia cercana del amor loco, inquieto, irracional… imposible de definir y atrapar. A veces hay que cantarle al mundo una sonata distinta para que aprenda que en la diferencia reside el amor. #loveislove🌈 ¡Feliz agosto! Feliz Verano! Feliz y después ya me cuentas los ‘peros’ 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 #contigotodo #situpuedesyopuedo #verano2018☀️ #nofilters #amorsinfiltro