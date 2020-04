11 Anabel Pantoja apuesta por Kiko Jiménez

La sobrina de Isabel Pantoja también ha apostado públicamente por Kiko, con el que convivió en la casa de Guadalix en ‘GH VIP 7’. «No me gusta que se le quite el trabajo a nadie, pero quiero ser justa y coherente. Rafa Mora, lo siento. Va a haber muchas ampollas después de lo que voy a decir. Yo me enamoré de la persona que hay ahí sentada. Me trató como si fuera una de su familia. No me gusta muchas veces cómo lo hace, pero se merece estar en ‘Sálvame», decía. «Mi silla se la doy, porque yo no puedo ir, a Kiko Jiménez».

A Rafa la decisión de su compañera no le pillaba por sorpresa. «Anabel y yo no somos grandes amigos. Ella me dijo que no me iba a invitar ni a su boda. Al final cada uno tiene una opinión y es respetable».