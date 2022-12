Las recientes declaraciones de Patricia Conde tras su expulsión de ‘MasterChef Celebrity’ han revolucionado el universo del talent de cocina. La presentadora ha acusado a dos compañeros del programa de drogarse en un post que borró poco después de las redes sociales, pero que no ha escapado a la opinión pública: «Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo«. Ante estas circunstancias, la productora que realiza el programa para Radio Televisión Española, Shine Iberia, ha respondido en las redes sociales y, a través de un comunicado oficial.

«Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity. Comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción«, dicen. Con estas palabras se defienden de las duras palabras de la que fue conductora de ‘Sé lo que hicisteis’.

El mensaje de Patricia Conde tras su salida de ‘MasterChef’: «Me gusta tratar a mis compañeros con respeto»

El pasado lunes 28 de noviembre, Patricia Conde compartía un extenso mensaje en su perfil de Instagram en el que explicaba el motivo de su extraña actitud en la semifinal del programa, lo que provocó su expulsión y una buena reprimenda por parte de Jordi Cruz. En la recta final del concurso tiró la toalla antes de enfrentarse a la prueba de exteriores y apenas parecía mostrar interés por esforzarse en preparar los platos que debía confeccionar. «Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales. A mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto», decía.

«Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real», concluía en aquella publicación.

En otro post, que borró poco después de ser publicado, se dirigía a la responsable del programa como «jefa», le pedía: «Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan ‘no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo».

«No sigamos, como ovejas, al resto del rebaño», dice Patricia Conde

Su relato coincide con la experiencia de Xuso Jones, quien dijo que los objetos de las cocinas desaparecían de repente, lo que multiplicaba la tensión durante las pruebas y generaba polémica dentro de los compañeros. «Vi cosas que no me esperaba, cosas que no te cuadran… Te pasan cositas y no te avisan. Respeto al programa, pero mi experiencia fue una puta mierda. En cuanto no te das cuenta te echan cosas a tu plato por la espalda».

Cabe destacar que ante el revuelo que se ha formado con sus declaraciones, Patricia Conde se ha reafirmado en su postura. Este jueves compartía un mensaje en Stories en el que citaba a Séneca para dejar claro lo siguiente: «Muchas veces los caminos más transitados son los más peligrosos. No sigamos, como ovejas, al resto del rebaño, porque nos lleva a donde el rebaño quiere, no a donde nosotros debemos ir».