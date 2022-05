‘First Dates’ es uno de los programas de CUATRO que más siguen los jóvenes. No es de extrañar. Y es que este espacio deja algunos momentos para el recuerdo. Como ha sido el caso de Desirée, feminista, de izquierdas “roja como mi pelo”, vegana, rockera, que ha acudido al restaurante de Carlos Sobera para buscar el amor al lado de un soltero de su tipo. La concursante ha confesado que durante su etapa como conductora de autobús ha ligado mucho. Sin embargo, ahora no trabaja y por eso ha decidido buscar ayuda en el restaurante más conocido de nuestro país. Por su parte, su cita ha desvelado que es un hombre muy abierto a todo: «Me gusta experimentar y no cerrarme a nada”.

La primera sensación de ambos ha sido buena. «Es muy de mi rollo, los tatuajes, las dilataciones…», decía ella; «es una chica normal, sencilla, me encantan los tatuajes”, también revelaba Cristian. Tras un primer saludo, la pareja se ha ido a la mesa y la cena ha trascurrido, más o menos, con normalidad. Ambos han hablado sobre sus aficiones, su profesión y sobre los tatuajes, algo que los dos tienen en común. Sin embargo, después han querido conocerse más íntimamente y ella se ha asustado un poco al saber que Cristian era un tipo dominante. Él asegura que le gustaban los juguetes sexuales «tema columpios, roles».

Cristian ha confesado en ‘First Dates’ que le gusta el sexo con «prácticas más duras»

En un primer momento, Desirée se ha asustado al conocer los gustos de su cita en ‘First Dates’. Ella asegura que no ha probado el sexo con «prácticas más duras». Además, desconoce si le iban a gustar o no. Sin embargo, ya en la terraza tras la cena y con el juego de las bolas del amor, la concursante se ha dejado llevar. Aunque el tonteo ha empezado con un tímido besito en el cuello, las bolas han dictaminado que tenían que darse un beso mucho más apasionado. Aunque en un primer momento han sentido que había «tonto», no han dudado en darse un beso de tornillo y un beso de pasión

Ambos comparten muchas cosas en común. A Desirée le ha gustado mucho saber que él es tatuador y escritor como profesión. De hecho, hasta tiene tres libros publicados. Para la concursante eso es un plus porque a ella también le gusta escribir. Confiesa que el hecho de que escriba le dice mucho de la otra persona “sabe plasmar sus sentimientos en un papel”, revela. Además, a ninguno de los dos le ha ido bien en el amor en el pasado. Ahora que se han cruzado sus caminos, ¿habrán encontrado a su media naranja en ‘First Dates’? Nunca lo sabremos. O quizá sí.