Patricia Pardo está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. Su relación con Christian Gálvez está más que afianzada y la periodista no para de crecer en el terreno profesional. Después de haber recibido el Premio Antena de Plata de televisión, la gallega ha sido premiada con un nuevo proyecto que le ha llenado de ilusión.

Además de estar al frente de ‘El programa de Ana Rosa’ ante la justificada ausencia de la veterana comunicadora, Patricia Pardo será la encargada de presentar ‘Xacobeas en Concierto’, un concierto que tendrá lugar el próximo 15 de julio y se emitirá en Divinity. Una gala muy especial para la presentadora puesto que tendrá lugar en su tierra, Galicia. En concreto, en la explanada del puerto de Marín, en Pontevedra.

Se trata de uno de los grandes eventos musicales del verano en Galicia y se verá en las próximas semanas en Divinity. A la cita acudirán las artistas nacionales más relevantes del panorama nacional e internacional. Entre ellas, encontramos a Melanie C, Edurne, Ana Mena, Ana Guerra, Mala Rodríguez, Aino Buitrago, Eva B, Yoly Saa y Carolina Rubirosa. Asimismo, como no podía ser de otra forma, Tanxugueiras, el grupo gallego que se presentó a Benidorm Fest con Terra, tampoco podía faltar a la cita. Desde que intentaran representar a España en el Festival de Eurovisión, Aida, Sabela y Olaia se han consolidados como uno de los grupos más importantes de la música en Galicia y en el resto de España.

Este nuevo proyecto profesional llega tan solo unos días después de que Patricia Pardo recogiera emocionada el Premio Antena de Plata. En su discurso, la periodista no dudó en dedicárselo a su gran maestra, Ana Rosa Quintana. «Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión. Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera. A nosotros nos falta ella. Mi primera mención es para ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante los 12 años que llevo a su lado«, aseguró. Un día muy especial para la gallega, quien no dudó en rendirle homenaje también a las cinco mujeres más importantes de su vida: su madre, su hermana, su abuela y sus dos hijas.

Afianza su relación con Christian Gálvez

Tal y como publicaba SEMANA en exclusiva, Christian Gálvez y Patricia Pardo consolidaban su relación gracias a su romántica escapada a Florencia. Se trata de un ciudad que el presentador conoce a la perfección y por ello se convirtió en el perfecto anfitrión y guía para su enamorada. Un viaje exprés de fin de semana en el que han derrochado complicidad y numerosas muestras de cariño, como la que protagonizaron al fundirse en un apasionado beso.