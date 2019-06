Màxim Huerta regresa a la televisión con un nuevo programa

RTVE ha fichado a Màxim Huerta para presentar un nuevo magacín de verano llamado ‘A partir de hoy’. El periodista regresa a la pequeña pantalla después de dimitir como ministro de Cultura el pasado 13 de junio de 2018 seis días después de asumir el cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El periodista vuelve a la pequeña pantalla

El escritor retomará su faceta como presentador gracias a RTVE. ‘A partir de hoy’, que ocupará las mañanas de La 1, se trata de un programa que combina entretenimiento y actualidad, tal y como han informado desde la propia cadena.

Ya estuvo trabajando en La 1

Màxim Huerta regresa con este programa a La 1, donde ya presentó en 2016 el programa de viajes ‘Destinos de película’, un recorrido por los lugares más cinematográficos de ciudades como Nueva York, París, Londres o Roma. También fue colaborador del programa de RNE, ‘Gente despierta’.

Trabajó junto a Ana Rosa Quintana durante diez años

Pero su carrera en la pequeña pantalla es mucho más amplia. Trabajó en ‘El programa de AR’ desde 2005 hasta 2015. De hecho, todavía guarda una gran amistad con la presentadora y fue a quien le dio su primera entrevista después de dimitir en el cargo de ministro de Cultura por unos problemas con Hacienda que tuvo hace años.

Es su regreso tras dimitir como Ministro

Pero la carrera profesional de Màxim Huerta va más allá. Ha escrito siete novelas y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Un perfil ideal para Pedro Sánchez, por lo que decidió elegirlo como Ministro de Cultura y Deporte. Un cargo en el que únicamente estuvo al frente seis meses.

Tras dimitir, se empezó a especular hacia donde dirigiría su carrera

Mucho se ha hablado de qué haría el exministro después de pasar por el Gobierno. Y sin lugar a dudas, una de las posibilidades que más se barajaban era su regreso a la pequeña pantalla, ya que él siempre ha asegurado que le gustaba estar frente a las cámaras.

Aseguró que Pedro Sánchez no le llamó tras dimitir

Màxim Huerta no se escondió después de su dimisión y ha concedido varias entrevistas a diferentes compañeros, incluso a los programas de crónica social como ‘Socialité’. «No me llamó Pedro Sánchez tras la dimisión», reconoció por aquel momento el exministro de Cultura y Deporte.

No se ha escondido en ningún minuto

Además de pasar por diferentes platós de televisión, también ha acudido a diferentes actos públicos. Uno de ellos fue en los Goya, que este año se celebraron en Sevilla, o los Premios Men’s Health. Màxim ha seguido recibiendo el cariño de sus compañeros y sus seguidores.

Ana Rosa Quintana, uno de sus mejores apoyos