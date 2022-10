Este miércoles, la audiencia de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ha decidido que Marco Ferri se quedara fuera el concurso. Con su voto, los espectadores han hecho que el italiano se convirtiera en el noveno expulsado del reality al recibir la mayor parte de los votos.

«Me lo esperaba. Sinceramente mi camino en este reality ha sido bastante tormentoso, más que lo de Daniela. Me esperaba que habría traído fans de otras personas con los que tuve enfrentamientos. Quiero agradecer, de todas formas, a la audiencia y a quien ha intentado salvarme. Yo siento como que he terminado un ciclo. He puesto en juego muchísimo en este programa. Lo he disfrutado y he aprendido un montón de cosas nuevas. Es un programa espectacular. He conocido a gente estupenda», ha dicho el recién expulsado, agradecido por la experiencia que ha vivido en las últimas semanas.

A continuación dedicaba unas bonitas palabras a Lara Álvarez: «Te quiero agradecer a ti, Lara, que eres buena e increíblemente especial en tu trabajo. Tu humanidad y tu sonrisa es lo que a todos nos da ganas de seguir adelante, así que gracias a ti».