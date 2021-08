La colaboradora ha arremetido contra su excompañera de ‘Sálvame: «Mi marido no trabaja como tu hija en ‘Viva la vida’. No hables de él».

Este miércoles, Lydia Lozano ha enviado un mensaje a Terelu desde el plató de ‘Sálvame‘. La colaboradora ha respondido de manera tajante a las últimas declaraciones de la malagueña, que ha hablado sobre ella, así como de la relación con su marido, Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, más conocido como Charly.

El origen de la discordia entre ambas colaboradoras tiene su origen en las recientes palabras de la andaluza. Esta ha mencionado a la que fuera su compañera en Telecinco. Y sus palabras han sentado fatal a la canaria. «No se puede mentir a los espectadores. Hay que tener un poquito de memoria y cuando escribes algo me llamas y me lo dices», se ha quejado.

«¡No hables de Charly!»

En su blog, Terelu ha contado que antaño fue amiga de Charly. Pero que con el tiempo su relación fue a menos. Lydia Lozano ha contado cómo en el pasado elle defendió a su colega del acoso de los paparazzi. Así, ha recordado que en su día se la relacionó sentimentalmente con Tito Pajares, dueño de la desaparecida discoteca Gabana de Madrid. «Tenías a muchos paparazzi en la puerta de Gabana», explicaba. «Y dije: ‘Chicos de la prensa, dejad de perseguir a Terelu porque tiene nada que ver con Tito Pajares».

«No soy nada, y haces preguntas a tu hermana sobre mí», añadía. «Lo que me da pena es que con la vida que has tenido… Siete años presentando en Telemadrid, la de personas que has conocido, la de entrevistas que has hecho… Has entrevistado a Luis Miguel… ¿Por qué no hablas de gente y de artistas importantes? ¡No hables de Charly».

«Porque Charly nunca se ha pronunciado. Hablar de él no lo entiendo. Si te molesta que hablen de tu hija, no hables de Charly, y menos en un titular. Lo que queda escrito, queda para siempre… y mi marido no trabaja como tu hija en ‘Viva la vida’. Mi marido no ha estado ni en las instalaciones de Mediaset. ¡Deja a Charly en paz! ¿No tienes anécdotas? ¿No tienes cosas para contar? ¡Que tienes un recorrido! Es la cultura del click a ver si ponemos Charly», destacaba.

«Habla de tu carrera y deja a Charly en paz»

«Habla de tu carrera televisiva y deja a Charly en paz», insistía, visiblemente enfadada. «No entiendo por qué Terelu». Al escucharla, Kiko Hernández se ha quejado de su actitud para con su excompañera «Todos hemos hablado de Charly y habla Terelu y se acabó la valentía. No entiendo esta cobardía. Ella podrá hablar de lo que le salga del mondongo». Lydia se defendía: «Yo ya sé dónde trabaja, pero me sorprende que una mujer con el perfil que tiene y con las experiencias que tiene hable de mi marido». María Patiño apuntaba que entiende bien el motivo de este cabreo: «No hay química entre las dos, nunca la hubo».