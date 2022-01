Después de su paso por ‘Secret Story’, Luis Rollán es una persona nueva. Con la llegada del nuevo año, el colaborador de ‘Viva la vida’ se ha sentado esta semana en ‘Sábado deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita y aclarar algunos de los temas que había protagonizado durante su estancia en la casa más famosa de la televisión. Ante esto, el sevillano habló de la enemistad que guarda con Nagore Robles y ha hecho hincapié en el miedo que le tienen algunas personas.

Durante su paso por ‘Secret Story’, Nagore Robles llegó a afirmar que no consideraba a Luis Rollán una persona de fiar porque pensaba que había intentado vender a la prensa su relación con Sandra Barneda cuando esta todavía no era pública. Minutos después de sentarse frente a María Patiño, el colaborador de ‘Viva la vida’ indicó que no entendía que la gente criticara su concurso por los problemas personales que este pudiera tener. «Puedo aceptar que haya gente a la que le guste mmi concurso y gente que no, pero insultar o hacer daño o tirar cosas que no tienen nada que ver con el concurso… se lo digo a Oprah. Ahora Nagore es Oprah Winfrey, se ha venido muy arriba. Jamás me he sentado a hablar sobre ella, pero si la veo hablar de mí, por supuesto que le contesto», comentaba con cierta sorna.

Aunque no ha querido entrar en detalles, Luis Rollán ha reconocido que sabe de muy buena mano que «hay gente que tiene miedo a Nagore», aunque no ha querido dar nombres. Además, se ha defendido de las acusaciones de la presentadora admitiendo que nunca se ha lucrado a su costa. Las dos estrellas de Mediaset no se hablan desde hace algún tiempo, aunque en le pasado mantuvieron una estrecha relación. «He estado una sola vez en su casa, pero ella en la mía ha estado muchas, ha estado conmigo cuando Sofía estaba en un centro de desintoxicación«, relataba. El amigo de Isabel Pantoja también ha dejado claro que si no daba más detalles era por Sandra Barneda: «He trabajado con ella muchísimo y le tengo un grandísimo respeto».

Luis Rollán, dispuesto a llamar a Isabel Pantoja

Luis Rollán está preocupado por Isabel Pantoja después de escuchar a varios compañeros hablar de la delicada situación por la que pasaba. «No me atrevo a ponerle un nombre a cómo está», comentaba dando paso así a cualquier tipo de especulación sobre el estado de la tonadillera. El colaborador de ‘Viva la vida’ ha explicado que el viernes por la noche recibió una llamada de una persona muy allegada a Isabel Pantoja que le llegó a decir que no estaba bien. «Está tocada, está muy jodida. Muchas veces se ha comentado que estaba fatal. Lo he escuchado tantas veces y sé que ha tocado fondo y ha subido, pero ahora lo de su madre, el reencuentro con Kiko y la nueva separación, lo de Julián Muñoz», compartía.

Luis Rollán está alarmado y ha tomado la decisión de dar el paso de llamar a la tonadillera. «No he querido hacerlo porque no quiero que piense que la llamo porque hoy vengo a la tele. Lo quiero hacer de una manera íntima y privada», asevera. A pesar de todo lo que se ha comentado en las últimas semanas en los diferentes plató de Mediaset, Luis Rollán también ha hecho hincapié en señalar que Isabel Pantoja no está sola en Cantora y tampoco aislada. Aunque, sí le preocupa que pueda llegar a notar cierta soledad. Sobre sus conversaciones con Kiko Rivera, Luis Rollán que ha notado una cierta tristeza en los ojos del DJ debido a que no había tenido noticias de su madre en estas fechas tan importantes. «La reacción que tiene al hablar de la madre no es rabia o ira, yo love triste. Kiko es noble, han pasado fechas importantes, los reyes, son tres niños…«, comentó.