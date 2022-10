«Como todo el mundo sabe, tengo la cabeza muy afuera y mi historia con mi novia, Paloma, es lo más importante ahora mismo. Llevo muchos días pensando y en las últimas horas he tomado esta decisión: me voy a ir yo, voy a abandonar yo». Con estas palabras, Juan Alfonso Milán ha anunciado su determinación de abandonar ‘Pesadilla en el paraíso’. El modelo y primo del rey Felipe VI ha explicado que se va del reality de Telecinco justo cuando se iba a anunciar la decisión de la audiencia sobre su posible expulsión o la de su compañero, Israel Arroyo, también nominado. «Me voy porque quiero estar con mi novia y no puedo jugar con nominaciones, votos y hostias. Necesito salir ya. No tenía otra opción. No quiero llevarme una sorpresa mala o buena. Para mí Paloma es lo primero y por amor se pueden hacer locuras o gestos de amor. Necesito verla lo antes posible».

«Me está pesando demasiado y no puedo más estar así», añadía. De esta forma, Juan se ha convertido en el expulsado «de forma voluntaria» de la gala, tal y como ha apuntado Lara Álvarez, quien no ha ocultado su sorpresa ante la determinación del maniquí: «Nos has dejado a todos helados».

«Mi cabeza está muy lejos ahora mismo y no puedo», ha destacado Juan Alfonso Milán, con el semblante serio. Está preocupado por su relación y ahora solo desea salir cuanto antes del programa para poder conversar con su chica. «Quiero pedir perdón a mis compañeros. No he dicho nada porque no se puede decir, pero algunos de vosotros sabéis lo que significa mi novia para mí. Es una decisión fuerte, pero asumiré las consecuencias y todo lo que viene», ha contado. Carlos Sobera, desde el plató, se ha mostrado atónito ante su voluntad de marcharse de esta aventura televisiva: «Nos hemos quedado boquiabiertos porque nadie se esperaba esta decisión de Juan. Lo podíamos intuir, pero saberlo es algo distinto».

El motivo de la salida de Juan Alfonso Milán tiene mucho que ver con la llamada que se produjo el pasado lunes. Durante la emisión de ‘Pesadilla en el paraíso’, Juan Alfonso Milán recibía una llamada en directo de, la que hasta ahora, él creía que era su novia, la estilista Paloma González. Él le ha recordado cuánto la quiere, pero ella le decía que estaba decepcionada con él, como ya lo había hecho en las redes sociales estos últimos días («le he amado con toda mi alma, pero estoy devastada con lo que he vivido en los últimos meses», ha dicho en su perfil de Instagram).

“No quería entrar, Juan. Te deseo que estés tranquilo, que no lo pases mal, no quiero que sufras y que cuando salgas tengo una conversación pendiente contigo”, decía la estilista por teléfono. Confesaba atravesar «un momento de dolor» y reconocía que quizás no debería haber subido un explosivo mensaje en sus redes sociales, donde daba por terminada su relación: «No quiero que te haga daño”. En su charla en directo, el concursante le pidió perdón por estar lejos de ella: «El amor es estar cerca, puedes estar mal, sufro desde que me fui a este programa. Te quiero, nunca te he mentido. Te amo”. Ella le pedía finalizar la conversación: “Si me tienes un poco de cariño, déjame colgar”.