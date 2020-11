«Me dijo que cuando se abrió el testamento de Paquirri, el padre se cogió un rebote descomunal diciendo que su hijo le había dejado una mierda de herencia».

La guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera está generando una aluvión de informaciones y ha vuelto a poner de actualidad la controvertida herencia de Paquirri. Jorge Javier Vázquez ha desvelado una conversación privada que tuvo con la artista hace algún tiempo y que no había contado nunca antes. Unas reveladoras declaraciones que cobran hoy mayor relevancia.

«A propósito de la herencia, ella me dijo que cuando se abrió el testamento de Paquirri, el padre se cogió un rebote descomunal diciendo que su hijo le había dejado una mierda de herencia. Estas son palabras de Pantoja”, ha señalado el presentador en ‘Sábado Deluxe’. Una afirmación que la artista le hizo durante una de las dos ocasiones en las que ha estado en su casa. “¿Y qué hago yo si me cuenta eso, no te la vas a creer? No tengo por qué no creerla”, afirmaba rotundo.

Nuevamente el programa de Mediaset ha ahondado en la polémica herencia y en la guerra que mantiene el DJ con su progenitora. El presentador ha revelado entonces las dificultades a las que se enfrente el equipo del espacio cuando intenta buscar una voz cualificada que pueda defender públicamente a esta. «No encontramos ningún testimonio que quiera venir a la televisión a defender a Isabel Pantoja con documentación», aseguraba sorprendido por compartir esta realidad con la audiencia. Eso sí, señalaba que estaba dejando al margen tanto a Luis Rollán como a Raquel Bollo, al igual que a sus fans.

Isabel Pantoja está «guerrera»

Respecto al difícil momento actual que atraviesa la artista que está en boca de todos desde hace unas semanas, se ha afirmado que no está completamente desconecta y hundida como se ha venido diciendo en diferentes medios. Todo lo contrario, según la versión de Antonio Rossi estaría muy pendiente de lo que está ocurriendo para actuar cuando lo estime precise. “Está guerrera, va a responder pero no sé cómo ni cuándo», afirmaba el periodista. Indicaba, además, que iba a intentar mostrarse como la principal víctima de este asunto: «Está buscando la forma».

En cuanto a las demoledoras declaraciones que hizo su hijo en la primera entrega de ‘Cantora, la herencia envenenada’, Rossi señalaba que la cantante no estaría diciendo «nada bueno» del DJ y que cuando lo crea oportuno le responderá «duramente». Mientras que Paloma García Pelayo aportaba más datos señalando que la tonadillera está acumulando documentación relevante sobre la materia para defenderse contra ciertas acusaciones. Información que responde a patrimonios, sociedades…. y su fin sería dar una respuesta contundente a su hijo. Eso sí, la periodista desconoce si lo hará de forma pública a través de algún medio o preferirá efectuarlo en privado.