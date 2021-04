Según apunta Terelu Campos, la hija de Rocío Jurado no ha vetado a ningún colaborador y ningún tema para su entrevista más esperada.

El pasado miércoles, al comienzo de la emisión de un nuevo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco sorprendía a la audiencia y entraba por teléfono para hablar con Carlota Corredera durante unos minutos. En su llamada, la hija de Rocío Jurado revelaba que había llegado el momento de hacer un parón en la emisión del documental para ir a plató y enfrentarse en directo a todos los comentarios que se habían producido desde el estreno. Para esta cita tan señalada, la mujer de Fidel Albiac contará con la ayuda de dos figuras que están siendo de lo más importantes para ella en estos momentos.

El próximo miércoles 21 de febrero, Rocío Carrasco estará en directo en el plató del debate de su documental y será entrevistada por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Los dos presentadores estrellas de Telecinco unen esfuerzos y serán los maestros de ceremonia en este momento tan importante para la hija de Rocío Jurado y que volverá a suponer un antes y un después en la historia de la televisión y la crónica social.

De la misma forma, tal y como confirmaron Terelu Campos e Isabel Rábago este sábado en ‘Viva la vida’, Rocío Carrasco responderá a las últimas acusaciones de Rosa Benito así como al llamamiento que hizo su hija el pasado viernes en ‘El programa de Ana Rosa’. Asimismo, según la hija de María Teresa Campos, la empresaria no ha puesto ninguna condición al programa y no ha vetado a ningún colaborador ni ningún tema.

En su llamada telefónica, Rocío Carrasco quiso reiterarse en dar las gracias a todos aquellos que no han dudado en escribirla y mandarle mensajes a lo largo de todas estas semanas. «Sé que durante las emisiones estas semanas ha sido mucha la información que todos habéis tenido que digerir, que ver y asimilar. No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas. Creo que llegados a este punto, que es el ecuador de la docuserie, de esa historia que es mi vida, es el momento de hacer un parón en la emisión y usarlo para poder resolver, para poder aclarar puntos, para poder explicar cosas que supongo que las personas que están en sus casas se hayan preguntado«, comentaba la hija de Rocío Jurado sorprendiendo a todos los que estaban presentes en plató.

Rocío Carrasco, una niña muy feliz gracias a sus padres

Este sábado, ‘Socialité’ ha emitido unas imágenes inéditas acerca del testimonio de Rocío Carrasco a raíz de la muerte de su madre. En concreto, la hija de Rocío Jurado insistía en que había tenido una infancia muy feliz gracias a que había podido disfrutar al máximo con sus padres, tanto cuando estos estaban juntos como cuando se separaron. «Cuando dicen: ‘Se quedó muy joven sin sus padres’… hay niños que se quedan muchísimo más jóvenes que yo sin sus padres. Al final te das cuenta de que eso te va a doler toda la vida, normalmente no suelo hablar en mi día a día de la muerte de ellos, hablo de ellos en presente, no hablo de ellos en pasado. Soy una afortunada porque he disfrutado mucho de ellos, he sido una niña inmensamente feliz, los he disfrutado mucho estando ellos juntos y separados. Soy muy afortunada en ese sentido. La vida es eso, que se te vayan los seres queridos y vaya desapareciendo gente«, cuenta entre lágrimas.