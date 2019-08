Nuria Yáñez, popularmente conocida como Fresita, no está dispuesta a quedarse como el segundo plato, otra vez. Ya le ha pasado recientemente al ser desplazada como concursante de ‘Supervivientes’ en la que ha sido la edición más vista de la historia del programa. Ella ya había firmado su participación, el precontrato, pero se quedó fuera de la isla al entrar nuevos fichajes estrella de la talla de Isabel Pantoja, entre otros. Ahora, no quiere que le pase lo mismo.

El huracán Pantoja en Honduras. Una cuestión no solo económica

Fresita ha trabajado duro para que en el terreno musical no le suceda esta vez como en los realities. Está dispuesta a ser la estrella del verano con una canción que promete desbancar a la mismísima Leticia Sabater como reina del perreo. Fresita acaba de lanzar al mercado discográfico su primera canción del verano: ‘Bandida’. Y ya te aventuramos de que no tiene ningún desperdicio, lo que no quiere decir que pueda hacer sombra a grandes voces de nuestro país como Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo o Pastora Soler, entre muchas otras.



Las críticas han sido feroces, pero siempre son necesarias para hacer que él éxito aparezca. Alejandro Abad, experto productor musical, ha hablado ya sobre la nueva canción de Fresita y en su opinión como experto en la materia asegura que “la frase que más me gusta es la última, porque después se acaba y es cuando disfrutas de verdad. Lo ideal es escucharla con tapones, así evitas sufrir. Pertenece a un estilo que solo le puede gustar a algún tipo de extraterrestre. De hecho, cuando me llegó la canción al móvil me saltó el antivirus”. Quizá exagere un poco…