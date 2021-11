Apenas han pasado 24 horas desde que Ana Rosa Quintana anunciara en ‘El programa de AR’ que padece cáncer de mama. Durante la emisión de su magacín, la presentadora compartía con la audiencia el diagnóstico que ha recibido recientemente. Le han detectado «un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató«, decía. Desde ese momento, numerosos rostros conocidos han hecho públicos sus mensajes de ánimo

Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabra en ‘Sálvame’ para mandarle su afecto. «Ayer todos nos quedábamos impactados por las palabras de Ana Rosa, que ha tenido que abandonar su trabajo para tratarse de un cáncer. Desde aquí le mando un beso muy fuerte con todo el cariño del mundo. Ojalá te veamos pronto, Ana Rosa. De verdad. Un beso muy fuerte», decía.

«Parece que hay gente a la que no le puede pasar nada»

El presentador ha confesado estar aún en shock ante el anuncio de su compañera de Mediaset. Especialmente tras ver uno de los momentos de la periodista ante las cámaras: “A mí me impresionó mucho un plano así como de refilón de ella abandonando el plató”.

«Creo que todavía estamos como que no nos lo creemos porque una presencia tan continuada en nuestras vidas…”, añadía. Y es que Jorge Javier ha trabajado desde joven con Ana Rosa, que lleva 17 años siendo uno de los referentes de la cadena. “Parece que hay gente a la que no le puede pasar nada, y no le va a pasar”, apuntaba.

La de Jorge Javier no es la única voz que se ha sumado a las palabras de cariño de muchos compañeros de profesión. El pasado martes, Terelu Campos -que lleva años de lucha contra esta enfermedad-, se mostraba muy afectada por la noticia. «Es una grandísima guerrera, lo ha demostrado a lo largo de su vida profesional y personal cumpliendo retos también y yo creo que esta es una batalla que tengo clarísimo que va a ganar», ha dicho. «Fue un shock para mí, me llamó mi madre. Me lo dijo mi madre, yo estaba en la calle. Muy afectada porque Teresa también sabe lo que es haberlo pasado ella con nosotras y el aprecio y cariño que le tiene a Ana Rosa, pero está muy esperanzada».

Otros colegas, como Carlos Sobera, Pedro Piqueras, Davis Cantero, Bibiana Fernández, Susanna Griso o Alessandro Lequio han mandado mensajes a Ana Rosa para mostrarle sus apoyo. Una de ellas, María Patiño, generaba un enorme revuelo en Twitter al escribir unas palabras que no fueron bien interpretadas.

Y es que tras un día muy largo en el que se produjeron todo tipo de muestras de afecto hacia ella, Ana Rosa publicaba un tuit en el que dejaba constancia de su gratitud. «Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias», escribía en su cuenta de Twitter. Una publicación a la que Patiño respondía diciendo: «Nada es gratuito. Recoges lo que siembras». Una frase que a muchos le parecieron desacertadas.

Una cosa está clara. Ana Rosa está tranquila y esperanzada. Por eso no ha dudado en hablar ante las cámaras sobre cómo afronta la enfermedad. «Me pienso poner bien, ¿eh? Voy a dar mucha lata todavía y sobre todo es que no hago pantalla porque creo que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aquí la socia y yo tenemos la productora. Tenemos mucho trabajo por delante y a seguir trabajando», decía el pasado jueves al salir de su programa. «Me ha dado la cara y lo he atajado rápido entonces lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo».