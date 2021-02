«Memoria» o «Voy a quedarme», las dos canciones entre las que los espectadores tendrán que elegir este sábado para representar a España en Eurovisión.

El Festival de Eurovisión 2021 está a la vuelta de la esquina y este sábado en ‘Destino Eurovisión’ los espectadores se encargarán de elegir la canción que Blas Cantó representará a España sobre el escenario del Rotterdam Ahoy. Un año después de la cancelación de Eurovisión 2020, el murciano dice adiós a «Universo» y presenta «Memoria» y «Voy a quedarme», sus dos (y diferentes) propuestas para lograr hacer un buen papel en el certamen musical europeo.

El pasado miércoles 10 de febrero, Blas Cantó y TVE publicaron «Memoria» y «Voy a quedarme«, las dos canciones que optan a representar a España en el Festival de Eurovisión el próximo 22 de mayo. Dos temas en el que el artista murciano cuenta sus propias historias personales. Dos propuesta muy diferentes, aunque igual de potentes, que muestra la «dualidad» del interprete.

Por un lado, ‘Memoria’ «es una canción con mucho poder, te hace cantarla y levantarte de la silla. Es una producción muy cuidada, con mucha percusión, con un juego de voces muy potente». Se trata de un tema que busca transmitir energía a todo aquel que le escuche y que versa sobre aquello que le encantaría quitarse de la cabeza, aunque sabes que nunca vas a poder. «Te hace recordar que eres la versión de ti hoy en día y es una manera de gestionar las emociones», cuenta Cantó, según explica RTVE.

En cambio, «Voy a quedarme» es una poderosa balada en la que Blas Cantó podrá lucir todo su talento y jugar con sus registros vocales. «Es una canción increíble, cargada de emoción», cuenta el cantante e incide en el hecho de que ha desnudado su alma para componer la misma después de la muerte de su padre y su abuela.

Será esta noche cuando los espectadores elegirán cuál de las dos canciones conseguirá el pasaporte a Países Bajos en una gala que promete emocionar a los que estén frente a las pantallas y al propio cantante. Presentado por las voces del Festival, Tony Aguilar y Julia Varela, Blas Cantó compartirá escenario con grandes amigos y artistas como Pastora Soler, Vanesa Martín, Edurne, Nia, Andrés Suárez, Cepeda y Roi.

El interprete de «Universo» está nervioso pero feliz de que por fin los espectadores, así como los seguidores del Festival, puedan ver todo el trabajo que junto con su equipo han realizado a lo largo de todo este año. Un 2020 de lo más complicado para el artista que ha visto como su sueño de ir al certamen musical europeo se veía frustrado debido a cancelación del mismo a raíz de la situación de emergencia sanitaria.

«Se cumplen 10 años desde que estuve por primera vez en ‘Destino Eurovisión’ y han cambiado muchas cosas desde entonces. Estoy feliz, hemos hecho un gran trabajo para que la gente disfrute en casa este sábado. Será una noche llena de emociones. Vamos a cantar en directo durante hora y media, y el equipo me ha prometido muchas sorpresas. No me quieren contar demasiado sobre eso», afirma el cantante en una nota de prensa del ente público.

Marvin Dietman, el director artístico que estará detrás de la puesta en escena

Como viene siendo habitual en los últimos años, a excepción de Soleá y su ‘Palante’, RTVE ha puesto en manos de un director artístico internacional el reto de hacer la puesta en escena de las dos canciones. El austriaco Marvin Dietmann será el encargado de trasladar la emoción y las historias de «Memoria» y «Voy a quedarme» sobre el escenario.

Tanto Blas con Marvin llevan intercambiando ideas durante semanas para crear el concepto de las dos puestas en escena. «Una es poética y preciosa, la otra es moderna y una obra de arte. Blas tiene las ideas muy claras sobre qué y cómo quiere ser, brillar y transmitirlo a través de la pantalla. Eso me ayuda mucho porque durante el proceso de creación tenemos que ir adaptando cosas. Él me dice: ‘Con esto me siento cómodo’, ‘Esto tal vez lo podemos hacer de forma diferentes, aunque no sepa decirte el porqué no me siento cómodo con esto'», señala el director creativo a RTVE.