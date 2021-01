«Como profesional es un diez y como persona se acerca mucho también», ha afirmado el presentador sobre la periodista.

El duro enfrentamiento que han protagonizado María Teresa Campos e Isabel Gemio tras la entrevista que le realizó la periodista a la veterana comunicadora continúa en boca de todos y está generando un aluvión de reacciones. El último en pronunciarse ha sido Bertín Osborne quien ha reconocido que todo este asunto le produce «mucha tristeza» ya que involucra a dos personas a las que quiere y admira. «Ojalá esto se arregle», ha afirmado.

«Por casualidad estoy escuchando todo el linchamiento que se ha hecho contra Isabel Gemio los últimos días», comenzaba diciendo el presentador durante una conexión telefónica con ‘Sálvame’. Recordaba que se traba de dos personas a las que tiene un «cariño inmenso». «Quería deciros un apunte profesional por un lado y de amigo por otro, a mí Isabel Gemio me parece como persona digna de admiración por todas las dificultades que ha tenido en esta vida para sacar a su familia adelante. Ya solo por eso se merece un respeto porque, la verdad, es que en eso ha sido un ejemplo».

Bertín reconocía que todos podemos tener días malos, también errores y, sin haber visto la sonada entrevista, añadía que le daba mucha «tristeza» lo que estaba pasando aludiendo a esas fuentes que habían criticado con dureza a Isabel. «Profesionalmente echo de menos a Isabel en la televisión, es una de las mejores comunicadoras que he conocido en mi vida, independientemente de la opinión que podáis tener todos de ella. La mía es que es una enorme profesional, yo como persona la respeto enormemente, creo que tiene un valor inmenso. Deberíamos todos intentar ser un poco más benévolos con los errores que podamos tener nosotros en momentos puntuales».

«Pienso que es un mal día»

Asimismo, ha querido recordar que tiene un cariño inmenso también hacia María Teresa Campos: «La adoro». Por ello, indicaba que espera que lo que haya ocurrido entre las dos se arregle pronto. «No es motivo suficiente para linchar, de la manera que ese está linchando, a Isabel. Desde aquí quiero deciros que como profesional es un diez y como persona se acerca mucho también». Sin tener demasiados detalles de lo ocurrido porque no había podido ver la entrevista, solo atendía a decir: «Pienso que es un mal día, de una y de otra, a las que creo conozco bien».

Una vez escuchadas las demoledoras palabras que le dedicó María Teresa a su compañera de profesión, Bertín se ha quedado totalmente perplejo. La comunicadora afirmó haberlo pasado muy mal con todo este asunto y calificó a Isabel de «mezquina». “El mejor desprecio es no hacer aprecio. Prefiero no darle más bombo a ella. Te recoge y te dice no sé qué de los 80 años y digo: ¡Tócate las narices la tía! ¡Qué buen recibimiento la gilipollas!”. No solo eso, también añadía lo siguiente: «Sabía que la tía me iba a utilizar, me ha tendido una trampa para crear su canal, para vender. Cualquier cosa que yo he dicho va en beneficio de ella… Me ha utilizado. ¡Como si ella me fuera a hacer el favor!».