David Cantero ha preocupado mucho a sus seguidores con su último mensaje en las redes, en el que anunciaba que iba a desaparecer durante un tiempo indeterminado, aunque no parecería muy animado ante tal idea, lo que hacía pensar que algo malo había sucedido y que lo que anuncia no son precisamente unas vacaciones o unos días de asueto. Se trata de uno de los presentadores de Informativos Telecinco que mejor ha sabido asociar su imagen a su trabajo y ha formado un equipo perfecto con Isabel Jiménez, quien hace tan solo una semana se despedía de la audiencia para iniciar sus merecidas vacaciones. Ahora le toca el turno a David Cantero de despedirse de su público, aunque la razón parece no ser igualmente grata.

“Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro”, comienza a anunciar David Cantero a sus más de 140.000 seguidores de Instagram. Aunque este mensaje puede causar cierta preocupación, el presentador de Informativos Telecinco ha aclarado que esta obligación de tener que tomarse unos días de descanso no supone su salida del espacio y que pronto volverá a ocupar su silla como de costumbre: “La semana que viene ahí estaré de nuevo, para contaros cada día lo que sucede”, aclara.

Lo que ha despertado la preocupación de sus seguidores es el hecho de no ofrecer una explicación sobre su ausencia y más teniendo en cuenta que parece no ser voluntaria, sino que lo hace “obligado”, como él mismo adelanta. Esto ha hecho pensar que un bache en su salud se esconda detrás de este contratiempo que le mantendrá alejado de Informativos Telecinco durante un tiempo indeterminado. De ahí que muchos de sus seguidores y amigos de profesión y cadena hayan querido darle ánimos en esta incierta etapa y le desean “que te mejores” de su supuesta dolencia, aunque nadie haya querido decir de qué se trata o si efectivamente esta baja tiene que ver con cuestiones médicas.

David Cantero comenzó desarrollando su carrera al frente de las cámaras en Televisión Española, hasta que en 2011 decidiese cambiar de cadena e instalarse en los Informativos de Telecinco. Una acertada decisión de la que presumió hace unos meses cuando celebraba diez años al frente de este espacio junto a su compañera: “Estamos de aniversario… Isabel Jiménez y yo cumplimos 10 años juntos frente a las cámaras, toda una década en perfecta armonía, sin un solo roce, sin el más mínimo desencuentro, perfectamente sincronizados, personal y profesionalmente. Es bastante complicado, casi imposible, que eso suceda en esta rara y compleja tarea de contar lo que sucede, día tras día, a millones de espectadores. No puedo tener mejor compañera y amiga en el plató ni mejor equipo en la redacción de Informativos Telecinco. ¡A por otros diez, como mínimo! Y de regalo de aniversario, la mejor audiencia posible, ¡mil gracias a todos por estar ahí y elegirnos!”, escribía cuando celebraba una década en Telecinco junto a Isabel Jiménez, de la que se separará ahora por misteriosas circunstancias, al menos durante un tiempo aún por determinar.