Con su habitual locuacidad, María Jiménez ha regresado a un plató de televisión. La cantante ha hablado alto y claro y se ha pronunciado sobre la guerra familiar que mantiene Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. Un conflicto que, incluso, le ha producido una profunda desazón. «Yo he estado mala con ese tema». Además, ha hecho pública una reveladora confesión que le hizo en su día Carmina Ordóñez.

La artista ha recordado el momento en el que Isabel Pantoja se quedó viuda. «No creo que estuviera tan enamorada de Paquirri. Estaba a punto de terminarse el matrimonio». Unas palabras que dejaban atónitos a los colaboradores del programa y es que ha revelado la fuente que le confesó esa realidad: «Carmina Ordóñez me dijo que Paquirri se quería separar de Isabel Pantoja».

«Se desenamoró de Isabel», ha afirmado con rotundidad. Ha definido a Paquirri como una persona muy «reservada» a quien no le gustaron algunas cosas de la tonadillera: «Isabel como era muy familiar metió a toda su familia en casa de Francisco».

«Yo nunca he visto enamorado a Paquirri de Pantoja, nada más que de Carmen», ha afirmado, también ha constatado que a él no le conocía en profundidad, pero que tanto Carmina Ordoñez como su hermana Belén eran íntimas suyas. Respecto a la sonada historia de amor entre el torero y la cantante ha sido clara: «Isabel Pantoja os ha vendido una moto de segunda mano».

Sobre Kiko Rivera ha señalado que le produce ternura mientras que de Isabel Pantoja ha indicado que nunca había existido entre ambas «ninguna química. No tengo ningún interés en ella». También se ha atrevido a augurar un posible desenlace: «Podría haber tenido solución, pero cada vez se acumulan más cosas. La distancia hace el olvido. Es un tema muy duro y muy peligroso. Que se acabe una relación de una madre y un hijo es lo último que se puede esperar por dinero».

No entiende que Isabel Pantoja no haya levantado el teléfono para hablar con su hijo e intentar solucionar el asunto o, por lo menos, acercar posturas. Ha reconocido que ver a Kiko Rivera hablar de forma demoledora sobre su progenitora en televisión le produjo desasosiego. «Yo he estado mala con ese tema. He estado enferma con el estómago. Se me puso un malestar cuando vi eso. Me puse en el lugar de los dos. Entendí a Kiko, pero me dolió mucho».

Ataca a Isabel Gemio

María Jiménez no solo se ha explayado sobre Isabel Pantoja, también ha hablado sobre otros temas de actualidad como el mediático enfrentamiento entre María Teresa Campos e Isabel Gemio. «La Gemio es una soberbia y muy cateta. Es de Extremadura, ya sabes, extrema y dura», ha dicho.