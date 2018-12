Bertín Osborne ha manifestado públicamente que hay rostros conocidos que se le han resistido en ‘Mi casa es la tuya’, un ejemplo de ello el propio Julio Iglesias. “Es el personaje más atractivo para hacer pero es que no quiere. Me llamó por teléfono y me dijo que soy un cabrón y que seguro que le iba a sacar cosas que no quería contar“, explicó hace unos días.

Mientras tiene lugar o no esta entrevista, lo cierto es que hay otros personajes televisivos mucho más accesibles que Julio, aunque todavía no habían acudido al programa. Esto cambiará, tal y como ha anunciado él mismo en ‘Sálvame’ este lunes.

15 Jorge Javier Vázquez será uno de los invitados estrella Jorge Javier Vázquez será uno de los próximos invitados de su programa, una noticia que ha gustado mucho a los seguidores del que es, sin ninguna duda, el presentador estrella de Mediaset. 14 El programa ya se ha grabado Se desconoce la fecha de emisión, pero Bertín ya ha desvelado que Jorge Javier Vázque no podrá echarse atrás. El programa ya se ha grabado y en los próximos meses. 13 “Jorge Javier ha estado espectacular” Son muchas las expectativas puestas en este día, ya que según ha dicho Bertín Jorge Javier Vázquez “ha estado espectacular. Ha sido muy entrañable”. De hecho, este mismo lunes fue el día en el que se grabó en la casa del presentador. 12 El catalán cambiará de rol En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez cambiará de rol y el presentador será el entrevistado. Todo apunta a que se abrirá en canal. 11 La audiencia echaba de menos a algunos rostros A pesar de que algunos rostros como Paz Padilla o María Teresa Campos sí que han accedido a revelar detalles desconocidos de su vida, hay otros muchos que no han sido entrevistados. Ni Jesús Vázquez ni tampoco Ana Rosa Quintana han acudido. 10 ¿El motivo por el que no habían asistido? Se desconoce, pero lo cierto es que mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que algunos invitados llegaran a declinar la entrevista por no querer compartir programa con determinados personajes. 9 El propio Jorge Javier ha declarado que no puede ser feliz con todo lo que le rodea En la emisión de ‘Planeta Calleja’ a la que él acudió confesó los miedos que él mismo tenía, quizás los mismos que él quiera confesar ante Bertín. “Me da angustia que esto acabe. Yo he pasado mucho tiempo de mi vida labrándome un futuro profesional, pero siento que necesito hacer algo de cara a los demás. Cuando eres consciente del sufrimiento que hay en el mundo te sientes muy insatisfecho con tu vida. Aun que a ti te vaya bien, no puedes ser feliz con todo lo que te rodea”, dijo Jorge Javier Vázquez a Jesús Calleja. 8 Estuvo a punto de desaparecer “Estuve a punto de desaparecer, pero apareció un proyecto para abrir una ventana, que era el teatro”. Esta nueva ilusión le hizo ausentarse de numerosos programas como conductor de ‘Sálvame’, pero desde entonces se muestra mucho más radiante. 7 Triunfa en los escenarios A comienzos de enero Jorge Javier Vázquez decidió adentrarse en la obra musical ‘Grandes Éxitos’ junto a otros artistas. Su canción ha llegado incluso a Spotify, por lo que cualquier usuario de esta aplicación se la puede descargar. “No lo es. Para mí hacer teatro era un reto. ¿Y qué mejor que hacer de mí mismo para superarlo? Tampoco creo que sea intrusismo. ¿Cuántos actores hay trabajando de camareros?”, dijo en ‘Planeta Calleja’. 6 En alguna ocasión ha sido chantajeado por algún ex Han intentado chantajearme, pero lo denuncié. “Nunca he tenido miedo”, explicó él mismo. Y es que, según Jorge Javier Vázquez, ha sido chantajeado por algún ex que ha intentado hacer pública su relación. 5 Su padre ha sido una pieza fundamental en su vida Su progenitor falleció hace más de dos décadas, sin embargo, no tiene reparo en hablar de él. “Tengo la sensación de que siempre le decepcioné. A él le hubiera gustado verme casado y con hijos, que estudiara una carrera de ciencias, y yo hice Filología Hispánica… Era una decepción tras otra”, ha dicho en alguna ocasión. 4 Su infancia fue muy solitaria Jorge Javier Vázquez ha confesado que su infancia ha sido complicada. Hasta tal punto que él mismo ha revelado que él mismo la ha catalogado como solitaria. “Echo la vista atrás y me parece que fue una infancia quizá marcada por la soledad, pero me gustaba vivir así, ha sido muy fructífera. Estaba rodeado de muchos libros, de música y tampoco necesitaba tanto a la gente para vivir”, ha dicho. 3 Se ha declarado maniático Jorge Javier Vázquez ha dicho más de una vez que tiene manías “absurdas”. “Cuando voy a un baño de un restaurante, me da mucho asco tocar el pomo. Con las cucharas y tenedores, antes de llevármelos a la boca, los pruebo con la punta”, ha revelado. 2 Apasionado de las apps de ligue Aunque le han quitado su perfil de este tipo de aplicaciones en más de una ocasión debido a que se piensan que es falso, a él parecen funcionarle de maravilla. Sin embargo, les ‘obliga’ a hacer algo que nadie esperaba. “Escuchar mi tema ‘Amistad Imperfecta'”, ha dicho. 1 Se ha sometido a numerosas operaciones estéticas Su evolución física demuestra se ha sometido a numerosas operaciones estéticas que han cambiado su físico. No solo su rostro, también su cuerpo, aunque en los últimos meses hace mucho deporte.

