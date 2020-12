Asraf Beno es el protagonista de ‘Volverte a ver’ este viernes y al conectar en ‘La casa fuerte’ con Carlos Sobera no ha podido evitar derrumbarse

Este viernes, se estrena la nueva temporada de ‘Volverte a ver’ con Carlos Sobera al frente. La primera famosa en sorprenderse será Chabelita Pantoja, que recibirá una sorpresa por parte de su novio, Asraf Beno. La pareja ahora mismo se encuentra participando en ‘La casa fuerte’ y no podrán revivir uno de los momentos más importantes de su relación. Y es que este viernes, el marroquí le revelará la enfermedad a la que se ha enfrentado durante un año al comienzo de su relación.

Este programa, que fue grabado hace unos meses, se emitirá este viernes, pero con motivo de su estreno Carlos Sobera ha acudido al plató de ‘La casa fuerte’ para promocionar la nueva temporada. Desde allí ha conectado con Asraf Beno, que no ha podido evitar derrumbarse al escuchar la voz del presentador y descubrir que el programa se emitirá mañana mismo. Al parecer, en dicho espacio, el novio de Chabelita le revelará uno de sus secretos más ocultos y que nadie conocía y que estaría relacionado con un bache de salud.

Chabelita Pantoja asegura que esto les ha hecho estar más fuertes

Jorge Javier Vázquez ha querido preguntarle a Chabelita qué había significado aquel día para ella: «Fue un momento muy emotivo y duro. No me esperaba lo que me iba a decir. Me gustaría compartirlo con todas las personas que puedan verlo porque desde luego fue algo super emotivo y también para que entiendan lo que ha pasado», ha explicado. A pesar de que la pareja ha vivido sus horas más bajas en el programa, Asraf cree que cuando vean el programa entenderán muchas cosas: «Yo creo que sí me entenderán mejor. Que todo el mundo lo vea si quieren conocer otra parte de nosotros», ha explicado él con lágrimas en los ojos.

Según ha contado Chabelita, esto les ha unido más de lo que antes estaban: «Esto pasó cuando llevábamos poquito juntos y la verdad es que me unió mucho a él y bueno también estaba en la incertidumbre de no saber que estaba pasando en el momento, como se dieron las cosas, las circunstancias… eso hace que nos apoyemos el uno al otro. Por eso estamos más fuertes que nunca. Por eso a veces esto se queda en una anécdota y lo que importa es la salud«, ha querido explicar la hija de Isabel Pantoja apoyando en todo momento a su novio.

La pareja está viviendo sus horas más bajas

A pesar de que aseguran que esta confesión ha hecho más fuertes a Chabelita y Asraf, durante su paso por este concurso han vivido alguna que otra crisis. De hecho, incluso se han planteado su paso por el altar. Hay que recordar que la hija de Isabel Pantoja aseguró que en junio del año que viene se casaría con su novio en una boda en Marruecos. Después de que él le pidiera matrimonio en una escapada, la pareja estaría organizando el día más importante de su vida.

De hecho, incluso hemos vividos diferentes ataques de celos por parte de Asraf Beno. Sin ir más lejos, el pasado martes vivieron de nuevo un enfrentamiento. En esta ocasión por culpa de Efrén Reyero. En su día, la expareja de Marta López y Chabelita Pantoja coincidieron hasta altas horas de la noche en una discoteca y los rumores acerca de lo que pasó siguen resonando hoy en día. «Me han sentado con Isa y ya estaba él (Asraf) preguntando en plan ‘¿y por qué con Efrén?’», comentaba Efrén en el coche de vuelta a la casa después de la gala. «Pero, ¿qué ha pasado?», se preguntaba Sandra. «Pues que hace como dos años salimos de fiesta después de un debate de ‘Supervivientes’… Yo no he tenido nada con él. ¿Cómo voy a tener algo con él? Además, no es por nada, pero yo más de 30, por favor, eh», explicaba la hija de Isabel Pantoja.

En este momento, entra en escena Asraf Beno: «¿Ese fue el día que desapareciste?». Chabelita Pantoja le hace saber que no, que no era ese el día. «No hubo nada, ¿no? ¿Segura?», seguía insistiendo el modelo. «Segurísima», contestaba Chabelita. «¿Tuvisteis algo?», preguntaban a Efrén. «A ver… Tuvimos una noche de fiesta, todo el rollo, tonteo… y ahí hubo… unos besitos. Yo justo me quité», explicaba Efrén. «Estuvimos de fiesta hasta las 7 u 8 de la mañana. Luego nos fuimos en taxi los tres, Kiko Jiménez, ella y yo. Ya estaba con Asraf.