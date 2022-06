Parecía que se habían distanciado para no afectar el concurso del uno y del otro, pero nada más lejos de la realidad. Anabel Pantoja y Yulen Pereira no han podido reprimir lo que sienten y se ha producido el primer beso delante de las cámaras de los dos concursantes de ‘Supervivientes‘. La sobrina de Isabel Pantoja y el deportista han dado rienda suelta a su pasión y han pasado la noche juntos bajo la manta.

Parecía que no iba a llegar, pero ya ha pasado. Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han olvidado de las cámaras y se han besado apasionadamente a la vista de todos mientras que estaban en el agua. Después de esto, los dos concursantes han pasado la noche juntos debajo de la manta. En las imágenes mostradas, se pueden ver algunos movimientos y una mira cómplice entre ambos. Según ha afirmado Ion Aramendi, se trataba del primer ‘edredoning’ de la edición.

A la mañana siguiente, Anabel Pantoja amanecía con una sonrisa de oreja a oreja y reconocía que había dormido muy bien tras pasar la noche con Yulen. Aunque dentro del concurso se ha visto como un gran paso hacia adelante, lo cierto es que los espectadores no ven a bien lo que ha ocurrido puesto que este movimiento llega justo en la semana en la que el deportista está nominado. Son muchos los que piensan que se trata de una estrategia para salvarse.

Horas antes de que ‘Supervivientes’ mostrara las imágenes, Desy confesaba en el debate del programa que no le pillaba por sorpresa un acercamiento entre Anabel y Yulen puesto que en la convivencia anterior al concurso ya pasaron cosas. «Había mucho tema entre ellos. Allí ella decía ‘Café con aroma de Anabel’ para hablar de él, que es una de sus series favoritas. Además, tengo que decir, que nos daba a todos dos preservativos y ninguno trajo ninguno, así que puede que te traigan un nieto», comentaba la exconcursante a la madre del esgrimista, Arelys. «¿Qué no va a pasar entre ellos dos? Si hay atracción, si ella no ha dejado nada esperando ni nada abierto. Poco han hecho para lo que podrían haber hecho», proseguía.

Kiko Matamoros advierte a Anabel Pantoja

Kiko Matamoros está viendo desde la barrera todo lo que ocurre entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Dada la confianza que tiene con su compañera, el colaborador de ‘Sálvame’ ha querido protegerla e insiste en decirle que no se fíe del esgrimista. Ve el futuro de ambos negro y vaticina que su relación durará un mes y medio, con entrevista en una revista del corazón incluida. «Te lo digo con cariño. Ayer que no te hizo ni caso. Luego por la noche que tiene la obligación de dormir agarrado. Aquí hay algo raro. Te fuiste a llorar y el hombre se quedó sentado», reflexiona. Ante esto, la sobrina de Isabel Pantoja le echaba en cara a su amigo que parecía su padre: «El tiempo lo dirá, pareces dolido».