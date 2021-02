La colaboradora ha estallado tras las insinuaciones de las hermanas. Ambas aseguran que siempre tuvo conocimiento de las adicciones de Kiko Rivera.

Después de semanas viviendo tarde intensas y agitadas en ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha vuelto a perder los papeles en ‘Sálvame’. En esta ocasión, el motivo que le ha hecho entrar en crisis delante de las cámaras no han tenido nada que ver con la guerra entre su tía y Kiko Rivera o los rifirrafes con Kiko Matamoros o el dilema de las joyas con Belén Esteban. Lo que la ha traído de cabeza es su enfrentamiento con Las Mellis. Las examigas de Isabel Pantoja han visitado el plató del programa para lanzar duras acusaciones contra ella.

Las Mellis: «Anabel sabía que Kiko consumía»

Raquel y Bibiana Rodríguez aseguran que la colaboradora siempre estuvo al tanto de los problemas de adicciones de su primo, pero que prefería mirar hacia otro lado. «Anabel sabía que Kiko consumía. Lo sabía todo el mundo», señalan. «De ignorante no tienes absolutamente nada. De mosquita muerta, sí. Tú vas a la chita callando. Deja ya de mentir, que ha habido gente en las fiestas de Kiko… Ni eres inocente ni eres ignorante».

Ataviadas como «las niñas de El Resplandor», las hermanas han explicado que la sevillana ha estado “en todas las fiestas habidas y por haber”, insinuando así una vez más que sabía los problemas de adicciones del DJ. Anabel, que confesaba sentir «mucha ansiedad», comía de manera compulsiva el yogur que tenía en su mesa para la merienda. Y se defendía: “Yo no he tenido ningún problema ni he tenido que ir a ningún médico ni a ningún especialista. Vamos a callarnos porque hay que tener la mochila muy rápida”.

Las Mellis, duras en sus ataques contra Anabel, lanzaban un nuevo comentario que acababa con la paciencia de Anabel. Dejaban caer que durante el Rocío Anabel y su primo se escondían para hacer algo juntos. “Yo no me he escondido nunca detrás de una carriola en una parada del Camino, en 2003, que te escapaste con tu primo, lo que tu hicieras detrás no me importa, pero tú eras conocedora de todo”, decían.

La colaboradora estalla contra Las Mellis: «¡Mamarrachas!»

Entonces, la colaboradora estallaba en llanto y abandonaba el plató. No sin antes lamentar: “¡Yo no me he escondido detrás de una carriola en el camino!… Si me voy detrás de una carriola con mi primo seguramente sería a hacer caca, pero decirlo hablando del tema que estamos hablando es muy, muy, muy sucio. ¡Mamarrachas! ¡Las voy a demandar!”.

«¡Yo no tengo nada que ver! ¡Qué me dejéis en paz con las adicciones de mi primo! ¿Por qué voy a tener que mentir? Yo no sabía nada de lo que pasaba… ¿Por qué voy a tener que reconocer un crimen que no he cometido? ¡Juro por mi madre que no sabía nada! ¿Sabéis lo que es nada? ¿Vais a pensar que yo no quiero ayudar a KIko?», gritaba Anabel. Belén Esteban, preocupada por su compañera, rompía una lanza a su favor: «¿Anabel por qué va a mentir en eso? La persona hasta que no decide que quiere dejar todo…».

Belén Esteban sale en defensa de Anabel Pantoja

La sevillana lograba tranquilizarse tras hablar por teléfono con su madre y después de un breve encuentro fuera de cámaras con la de Paracuellos del Jarama. Esta intentaba apaciguar los ánimos con unas palabras de cariño: «Gordi, ¿tú ves normal que te pongas así? Que yo sé que tú no sabías nada«. La sobrina de la tonadillera le respondía: “Que no sabía nada, te lo juro por dios”. Finalmente, Anabel ha logrado A su regreso a su sillón, Anabel Pantoja ha demostrado que ni los disgustos le quitan el apetito y se ha comido una tarta de chocolate que han preparado Las Mellis.