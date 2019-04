Ana Rosa Quintana se va de vacaciones de Semana Santa

3 Hace apenas 10 días, Ana Rosa se ausentaba de su programa “por problemas personales”

El 5 de abril fue el último que Ana Rosa Quintana no pudo estar en el plató de su programa. Pero no fue la única vez que faltó en este último mes. No es la primera vez que la presentadora tiene que dejar de ir a su programa por algún problema personal. A mediados de noviembre del 2018 Ana Rosa faltó por primera vez en 15 años a su puesto de trabajo (sin contar con el periodo de vacaciones de verano). Los medios. Los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia y preguntarse qué le ocurría a la presentadora para no estar conduciendo el programa que lleva su nombre.

En esta ocasión, solo dijeron que se encontraba “indispuesta”, sin dar más detalles. Era Sonsoles Ónega la encargada de preguntarle qué le había pasado, una duda que tenían muchos españoles. “¿Qué te pasó ayer? Para un día que faltas y mira la que se ha liado”, le ha dicho entre risas.