Este miércoles, en ‘El programa de AR’ han hablado del documental que está preparando Mediaset con Rocío Carrasco. Esto es lo que ha dicho Ana Rosa Quintana

Desde que este miércoles en ‘Sálvame’ anunciaran una noticia bomba que iba a cambiar la historia del corazón y que supondría un gran revuelo mediático, mucho se ha hablado de ello. Esto se trataba de un documental especial de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ donde la hija de Rocío Jurado rompería su silencio tras más de 25 años. Esta noticia ha causado una gran sorpresa en los diferentes medios de comunicación y este miércoles en la mañana, Ana Rosa Quintana ha hablado de ello en su programa, ‘El programa de AR’. Pero además, su micrófono le ha jugado una mala pasada y se ha revelado lo que la presentadora ha dicho cuando nadie le escuchaba.

Esta es la demoledora frase de la presentadora cuando cree que nadie la escucha

Esta mañana, Ana Rosa y sus colaboradores han hablado de este tema, pero lo más sorprendente han sido las palabras de la presentadora cuando creía que su micrófono estaba apagado y nadie le escuchaba. Tal y como asegura Quintana, ha dicho «a la niña la va a destrozar”, refiriéndose a Rocío Flores, que vuelve a estar en el punto de mira por lo que tenga que contar su madre sobre ella y su padre, Antonio David Flores.

Tras ver el trailer de la serie que se emitirá el primer capítulo este domingo a las 22:00 horas, Ana Rosa Quintana ha dicho lo siguiente: «Esto va a ser desnudarse, no sé las consecuencias emocionales que va a tener para Rocío Carrasco y para su hija, porque tampoco hemos escuchado la versión de la niña… hemos escuchado la de Antonio David, pero no la de la niña», ha asegurado.

Ana Rosa Quintana ve «extraño» que ahora quiera hablar del tema

Pero Ana Rosa Quintana ha querido sincerarse respecto a este tema, que promete ser uno de los bombazos de la temporada (y de los últimos años) y se ha confesado delante de sus compañeros asegurando que «personalmente siempre he tenido mi opinión, no tengo ninguna relación ni con Rocío, Antonio David ni la niña». Ana Rosa Quintana ha explicado que «lo que siempre me ha llamado la atención es cómo una madre, haya pasado lo que haya pasado, decide no tener ningún contacto con sus niños».

Además, la presentadora del programa de las mañanas ha asegurado que le parece «extraño» que haya decidido ahora romper su silencio después de 25 años sin hacer declaración alguna sobre el tema. Pero aún así, Ana Rosa Quintana reconoce que «estoy deseando saber su versión, saber lo que piensa y por qué lo ha hecho«. Lo cierto es que no tendrá que esperar mucho, pues el próximo domingo a las 22:00 en Telecinco se emite el primer capítulo.