1 Fin de temporada amargo

Este 2019 ha terminado con unos datos de audiencia buenísimos para su programa, pero con el amargo sabor que le dejó la noticia del fallecimiento de la hermana de Susanna Griso. Ana Rosa quiso mandarle un mensaje a su contrincante televisiva: «Quiero mandar un abrazo a mi compañera Susanna Griso. Creo que ha tenido, yo no le he visto pero mis compañeros me lo han dicho, que abandonar el programa a la mitad porque ha recibido una terrible noticia: el fallecimiento de una hermana. Además creo que ha sido un fallecimiento repentino e inesperado, así que desde aquí, a toda la familia de Susanna Griso, mis condolencias y un abrazo muy fuerte a mi compañera. Porque cuando se van nuestros padres es terrible, pero se pueden entender, pero de un hermano es muy complicado. Un abrazo Susanna».