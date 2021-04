La presentadora de televisión ha recibido por fin la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en el Wanda Metropolitano de Madrid y su programa ha ido con ella.

Ana Rosa Quintana no puede estar más feliz. La presentadora de televisión ha recibido este viernes la primera dosis de AstraZeneca en el Wanda Metropolitano, el estadio de su equipo, el Atlético de Madrid. En compañía de un reportero de su programa, Ana Rosa ha abandonado el plató de su programa para vacunarse este mismo viernes contra el coronavirus.

«Me siento una afortunada. Los políticos nos están volviendo locos con las vacunas. Hay más posibilidades de que te caiga un rayo que de que te salga un trombo con la vacuna. Llego un poquito tarde», ha explicado emocionada ante la oportunidad de haber sido avisada ya para ponerse la primera dosis de la vacuna.

«No me esperaba que fuera tan rápido. No hay derecho que no haya vacunas. Todas las vacunas son buenas. No sé qué está pasando. Lo más importante es vacunarse. A mi me da igual la vacuna que me hayan puesto, que me pongan la que me corresponda. Vivir tiene contraindicaciones», ha desvelado antes de recibir su documento que certifica que se ha vacunado.

Ana Rosa ha abandonado el plató de su programa para ir a vacunarse

La presentadora de televisión ha abandonado el plató de su programa para ir a vacunarse. Como buena aficionada a su equipo de fútbol, Ana Rosa ha acudido al estado de fútbol con una bufanda del Atlético de Madrid. Con ella ha andado hasta la puerta en la que iban a vacunarle y el personal médico le ha puesto la vacuna mientras esta sujetaba la bufanda de su equipo.

«¿Ya? Pero si no me he enterado», ha dicho Ana Rosa tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, que la empieza a inmunizar contra el Covid-19. «Qué bien lo has hecho», le ha comentado la presentadora de televisión a la enfermera que le ha puesto la vacuna.

La presentadora anima a todos a vacunarse contra el coronavirus

Tras dar sus datos y conseguir el papel que acredita que ha recibido la primera dosis de la vacuna, Ana Rosa Quintana ha tenido que esperar en la sala de espera durante 15 minutos. Este es el protocolo que tienen que seguir todos los vacunados para ver si aparecen algunos síntomas. La presentadora pasado este tiempo puede volver a casa, porque Ana Rosa ya no volverá a estar presente en el plató de su programa hasta el próximo lunes.

Durante las horas que no ha estado presente en su programa le sustituye Patricia Pardo, que precisamente volvía al trabajo hace unos días después de haber dado positivo en coronavirus. Esto obligó a Ana Rosa y a Joaquín Prat a permanecer en cuarentena por precaución.

Habéis sido muy respetuosos por no decir qué me ocurría, pero no me hubiera importado lo más mínimo que tú lo contaras, porque era bastante evidente debido a que tú ese día faltaste», comienza explicando Patricia. «La gente me escribía… no quise comentar mucho en redes sociales. Pero bueno, he superado el Covid y el problema extra que he tenido es que después de ese positivo y de mi primera semana de confinamiento, mi familia dio positivo y tuve que hacer una segunda cuarentena por mis hijas, que han sido asintomáticas», explicaba Patricia.